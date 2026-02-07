Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

El mensaje de Juanfer Quintero a los hinchas de River tras la goleada ante Tigre: “Solamente es un partido”

El colombiano, que fue capitán en la caída por 4-0, le pidió perdón a los hinchas y expresó que "esto recién empieza".

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Juan Fernando Quintero, titular y capitán con River en la derrota ante Tigre.
© GettyJuan Fernando Quintero, titular y capitán con River en la derrota ante Tigre.

Cuando parecía que año de River comenzaba a calentar motores, el Matador de Victoria le propinó un golpe de nocaut que lo devolvió nuevamente a su versión más oscura. Tras la goleada 4-0 sufrida ante Tigre en el Monumental, Juan Fernando Quintero se detuvo a analizar el impacto futbolístico de un equipo que, lejos de ratificar su invicto, retrocedió varios casilleros hasta parecerse a aquel conjunto errático que cerró el año pasado.

Juanfer, quien fue titular y capitán hasta ser reemplazado a los 27 minutos del segundo tiempo por Kevin Castaño, no ocultó su frustración. “Es difícil. Ahora con la cabeza más fría miraremos las jugadas”, abrió el colombiano, demostrando cierto shock por el resultado.

Aunque rápidamente intentó analizar los puntos claves del encuentro. “Lo primero es que tal vez perdimos la pelota donde no debíamos, ellos aprovecharon los contragolpes y tuvieron eficacia. De alguna u otra forma eso hizo la diferencia en el partido. Fueron cuatro jugadas y cuatro goles“, explicó, reconociendo que la contundencia de Tigre desnudó descoordinación en la faceta defensiva.

Cuando fue consultado por los silbidos y reiterados cánticos de reproche del público hacia los jugadores, que marcaron el termómetro de una noche para el olvido, Quintero asumió la situación y sostuvo: “Es normal. La exigencia es normal, es altísima. Le pedimos disculpas a la gente, nos hacemos cargo del resultado“.

Tweet placeholder

A pesar del dolor por el resultado histórico, el capitán intentó poner paños fríos de cara al futuro. “Recién empieza esto. Ahora viene la autocrítica. Seguramente vamos a salir de esto, solamente es un partido. Es algo que no pensamos que iba a pasar, pero pasó y seguramente vamos a analizar qué pudo hacer la diferencia”, concluyó antes de retirarse del estadio.

Publicidad

Datos clave

  • Tigre goleó 4-0 a River en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura.
  • Juan Fernando Quintero, capitán del equipo, pidió disculpas públicas a la hinchada tras los reproches durante el partido.
  • El colombiano fue reemplazado a los 27 minutos del segundo tiempo por Kevin Castaño.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
La burla de David Romero a River que no se vio en TV durante la goleada de Tigre: “Se van”
Fútbol Argentino

La burla de David Romero a River que no se vio en TV durante la goleada de Tigre: “Se van”

Tras el papelón de River ante Tigre, Gallardo sentenció: "No es aceptable"
River Plate

Tras el papelón de River ante Tigre, Gallardo sentenció: "No es aceptable"

Qué pasa si Argentina gana o pierde el dobles vs. Corea del Sur en la Copa Davis
Tenis

Qué pasa si Argentina gana o pierde el dobles vs. Corea del Sur en la Copa Davis

Pronósticos Vélez Sarsfield vs Boca Juniors: el Xeneize va por otro golpe en Liniers ante el equipo de Barros Schelotto
Apuestas

Pronósticos Vélez Sarsfield vs Boca Juniors: el Xeneize va por otro golpe en Liniers ante el equipo de Barros Schelotto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo