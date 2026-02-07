El mensaje de Juanfer Quintero a los hinchas de River tras la goleada ante Tigre: “Solamente es un partido”

Cuando parecía que año de River comenzaba a calentar motores, el Matador de Victoria le propinó un golpe de nocaut que lo devolvió nuevamente a su versión más oscura. Tras la goleada 4-0 sufrida ante Tigre en el Monumental, Juan Fernando Quintero se detuvo a analizar el impacto futbolístico de un equipo que, lejos de ratificar su invicto, retrocedió varios casilleros hasta parecerse a aquel conjunto errático que cerró el año pasado.

Juanfer, quien fue titular y capitán hasta ser reemplazado a los 27 minutos del segundo tiempo por Kevin Castaño, no ocultó su frustración. “Es difícil. Ahora con la cabeza más fría miraremos las jugadas”, abrió el colombiano, demostrando cierto shock por el resultado.

Aunque rápidamente intentó analizar los puntos claves del encuentro. “Lo primero es que tal vez perdimos la pelota donde no debíamos, ellos aprovecharon los contragolpes y tuvieron eficacia. De alguna u otra forma eso hizo la diferencia en el partido. Fueron cuatro jugadas y cuatro goles“, explicó, reconociendo que la contundencia de Tigre desnudó descoordinación en la faceta defensiva.

Cuando fue consultado por los silbidos y reiterados cánticos de reproche del público hacia los jugadores, que marcaron el termómetro de una noche para el olvido, Quintero asumió la situación y sostuvo: “Es normal. La exigencia es normal, es altísima. Le pedimos disculpas a la gente, nos hacemos cargo del resultado“.

A pesar del dolor por el resultado histórico, el capitán intentó poner paños fríos de cara al futuro. “Recién empieza esto. Ahora viene la autocrítica. Seguramente vamos a salir de esto, solamente es un partido. Es algo que no pensamos que iba a pasar, pero pasó y seguramente vamos a analizar qué pudo hacer la diferencia”, concluyó antes de retirarse del estadio.

