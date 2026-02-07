Es tendencia:
Abrazos, ovación y homenaje de todo River para Pity Martínez en la previa vs. Tigre: “Qué loco que estás”

A dos meses de su salida del Millonario, el volante regresó al Monumental con el Matador y recibió una profunda muestra de cariño.

Por Bruno Carbajo

Una secuencia emotiva y nostálgica se vivió minutos antes del pitazo inicial que enfrentaría a River y Tigre, cuando Gonzalo Martínez volvió a pisar el césped del Monumental. Fue el regreso de un héroe de Madrid, de ese jugador que quedó inmortalizado en la historia dorada del club y que, pese a vestir hoy los colores del Matador, el público le dejó en claro que sigue siendo dueño de una parte del corazón del hincha millonario.

El primer mimo llegó en la entrada en calor. Apenas el Pity asomó la cabeza por el túnel, un sinfín de aplausos bajaron desde las cuatro tribunas, un reconocimiento que jugador agradeció levantando los brazos hacia cada sector Sin embargo, el reconocimiento más fuerte se dio minutos más tarde.

Al salir a la cancha para disputar el encuentro, el cual comenzó como suplente, Martínez se encontró con la presencia de Rodolfo D’Onofrio para recibir una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria. Fue allí cuando la garganta de los más de 80.000 hinchas se unió en un solo grito: “El Pity Martínez, qué loco que está“. Al escuchar su canción, al jugador le resultó imposible contener la emoción y las cámaras lo captaron con los ojos vidriosos y la placa en mano.

Aunque la imagen que todos esperaban se daría más tarde, para darle el cierre perfecto al homenaje: el reencuentro con Marcelo Gallardo. Cabe recordar que la salida del Pity se dio en un contexto difícil, sin rodaje y tras no ser tenido en cuenta por el DT para la planificación del 2026. Sin embargo, ambos mostraron que el respeto y el afecto personal se mantienen intactos.

El Muñeco esperó a su ex dirigido al borde del banco de suplentes y se fundieron en un profundo abrazo que duró varios segundos. Previamente, Gallardo lo había aplaudido a la par del público, reconociendo a uno de sus mejores hombres durante su primer ciclo.

Datos clave

  • Gonzalo Martínez regresó al Estadio Monumental vistiendo la camiseta de Tigre y fue ovacionado por más de 80.000 personas.
  • El exdirigente Rodolfo D’Onofrio participó en la entrega de una plaqueta conmemorativa en reconocimiento a su paso por el club.
  • El jugador se fundió en un abrazo con Marcelo Gallardo, marcando su reencuentro tras haber salido del club por no ser tenido en cuenta para la planificación de este 2026.
Bruno Carbajo

