Bragantino aplastó a Blooming y le recortó distancia a River en la Copa Sudamericana antes de ir al Monumental

El combinado brasileño lo ganó de punta a punta, pero todavía necesita buenos resultados para acercarse a la clasificación.

En Bolivia, Red Bull Bragantino aplastó por 6-0 este jueves a Blooming en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. A falta de dos jornadas, los brasileños consiguieron meterse en la pelea por los boletos a las próximas instancias.

Mientras el Millonario visitaba a Carabobo, los hinchas tenían un ojo sobre lo que pasaba en Santa Cruz de la Sierra. Con solo dos jornadas por delante, este resultado tendría gran importancia sobre el futuro de los de Núñez, sobre todo si se iban de Venezuela sin los tres puntos.

Lo que no hubo en el Estadio Ramón Aguilera Costas fue suspenso. Bragantino lo ganó desde el arranque del partido con dos rápidos goles de Rodriguinho y Neves antes de los 12 minutos. Luego, la expulsión de Valverde antes del entretiempo sentenció al elenco boliviano.

¡DOBLETE DE RODRIGUINHO!



Bragantino golea 6 a 0 a Blooming.



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Sasha, Marques, Fernando y Rodriguinho, por segunda vez en su cuenta personal, estiraron la diferencia a 6-0 antes del pitazo final. Así, el conjunto brasileño se acomodó en el grupo y podrá pelear por la clasificación en las últimas dos jornadas.

Con este resultado, y la victoria agónica de River ante Carabobo, el Millonario quedó como el único líder de la zona con 10 unidades. Detrás quedaron el conjunto venezolano y Bragantino con 6 cada uno. Último y lejos está Blooming, con apenas un punto.

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Así está el Grupo H de la Copa Sudamericana

Cuándo se juegan las últimas dos fechas

FECHA 5

Miércoles 20 de mayo – 21.30 – River Plate vs. Red Bull Bragantino

Jueves 21 de mayo – 21.30 – Blooming vs. Carabobo

FECHA 6

Miércoles 27 de mayo – 21.30 – River Plate vs. Blooming

Miércoles 27 de mayo – 21.30 – Red Bull Bragantino vs. Carabobo

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