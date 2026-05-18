Preocupación en la Selección Argentina por Nico Paz: una lesión en la rodilla podría dejarlo afuera del Mundial

El volante argentino llegó al fin de la temporada con un problema que de agravarse lo marginará de la Copa del Mundo.

A falta de 12 días para que Lionel Scaloni entregue la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, Nico Paz encendió las alarmas a causa de una lesión de rodilla que lo tiene a maltraer en las últimas semanas.

Según lo informado por el periodista Martín Arévalo en ESPN, Paz tiene una lesión en el borde de la rodilla que lo marginó del último duelo de Como 1907, que terminó en victoria por la mínima ante Parma por 1 a 0 en la fecha 37 de la Serie A.

Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que desde el elenco italiano buscarán que juegue el último partido de la temporada, frente a Cremonese, ya que allí el equipo se disputará la clasificación a la próxima UEFA Champions League.

En caso de jugarlo, un roce o un golpe podría agravar la lesión y esto podría marginar a Paz de la convocatoria de Scaloni. Es por eso que en los próximos días el club y el jugador deberán definir los pasos a seguir para el duelo ante Cremonese.

“Como 1907 va a intentar que el futbolista esté, pero es una lesión que se puede agravar en un roce, en un golpe, en un choque. Si me preguntan, a esta altura Nico Paz puede caminar con normalidad, pero jugar con impacto le produce dolor”, explicó Arévalo.

Y agregó: “Veremos como son los próximos días, pero tiene una lesión en el borde de la rodilla. Le hicieron estudios y la lesión lo sacó del partido del fin de semana. La idea es que juegue la última fecha, pero si esto se agrava empieza a preocupar a la Selección Argentina”.

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🚨 "TIENE UNA LESIÓN EN EL BORDE DE LA RODILLA. SI SE AGRAVA, EMPIEZA A PREOCUPAR DEMASIADO"



ℹ️ @arevalo_martin informó que hay alarmas encendidas en la Selección por Nico Paz



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Por otro lado, acorde a lo que pudo saber Bolavip, en la Selección Argentina no tienen en claro cómo está el jugador de la lesión, por lo que en los próximos días un médico de AFA viajará a analizar al jugador y tener un panorama más claro pensando en la convocatoria al Mundial.

Datos claves

Nico Paz sufre una lesión de rodilla a 12 días de la lista definitiva.

sufre una lesión de rodilla a 12 días de la lista definitiva. El volante quedó marginado del partido de Como 1907 ante Parma por la Serie A .

ante Parma por la . Lionel Scaloni evalúa su convocatoria dependiendo de su lesión.