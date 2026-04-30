Quién es el árbitro de Bragantino vs. River por la Copa Sudamericana 2026

Luego de su triunfo ante Aldosivi de Mar del Plata por el certamen doméstico, River Plate vuelve a poner el foco en la Copa Sudamericana. Es que, este jueves, por la tercera fecha de la fase de grupos de dicho torneo continental, el conjunto Millonario visitará a Bragantino con el objetivo claro de dar otro paso hacia los octavos de final.

Mirá el partido entre Bragantino y River por intermedio de Disney+

En ese contexto, la CONMEBOL designó a un experimentado y reconocido ábitro para impartir justicia en este trascendental cotejo a desarrollarse en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Se trata de Wilmar Roldán, juez colombiano de 46 años de edad que cuenta con una dilatada trayectoria en el plano local y también en el ámbito internacional.

Roldán, nacido en la ciudad de Amalfi, Antioquia, tuvo su primer partido oficial hace más de dos décadas, más precisamente en 2003, en un partido entre Millonarios y Once Caldas. Posteriormente, en 2008 y con solo 28 años de edad, obtuvo la insignia de la FIFA. Se caracteriza por su imponente presencia, con 1,90 metros de altura.

A lo largo de su carrera, Roldán ha sabido ver acción en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, así como también en la Copa América, la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana, los Juegos Olímpicos y el Mundial Sub-20, entre otros certámenes. Inclusive, fue reconocido como el Mejor Árbitro de América en el año 2013.

Paralelamente, Roldán, que, en su momento se transformó en uno de los árbitros más jóvenes en dirigir un partido de Copa Libertadores cuando lo hizo en un compromiso entre Boca Juniors y Atlas de Guadalajara, es Licenciado en Educación Física, egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA).

Wilmar Roldán, de 46 años de edad. (Foto: Getty)

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Los antecedentes de Roldán dirigiendo a River

En su carrera, Wilmar Roldán ha sabido dirigir a River en nada menos que 10 oportunidades, con 5 victorias para el Millonario, 2 empates y 3 derrotas. La última vez tuvo lugar en mayo de 2025, en el triunfo por 3-2 sobre Barcelona de Ecuador por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. En ese entonces, le anuló un polémico tanto a Facundo Colidio.

Igualmente, el antecedente más polémico de Roldán al frente de un partido del conjunto del barrio porteño de Núñez fue como visitante de Lanús, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2017. En ese momento, el colombiano no cobró un clarísimo penal en favor de River y luego pasó por alto una falta previa al cuarto gol del Granate.

Todos los partidos de Roldán dirigiendo a River

Libertadores 2015: Cruzeiro 0 River Plate 3

Sudamericana 2015: Liga de Quito 1 River Plate 0

Libertadores 2016: River Plate 1 Independiente del Valle 0

Libertadores 2017: Lanús 4 River Plate 2

Libertadores 2019: Alianza Lima 1 River Plate 1

Recopa Sudamericana 2019: Athletico Paranaense 1 River Plate 0

Libertadores 2022: Alianza Lima 0 River Plate 1

Libertadores 2023: River Plate 2 Fluminense 0

Libertadores 2024: River Plate 0 Atlético Mineiro 0

Libertadores 2025: Barcelona SC 2 River Plate 3

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La terna completa de Bragantino vs. River

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Wilmar Roldán (COL) Asistente 1: Jhon Leon (COL)

Jhon Leon (COL) Asistente 2: Jhon Gallego (COL)

Jhon Gallego (COL) Cuarto árbitro: Carlos Ortega (COL)

Carlos Ortega (COL) VAR: Leonard Mosquera (COL)

Leonard Mosquera (COL) AVAR: Sebastián Vela (COL)

DATOS CLAVE

Wilmar Roldán arbitrará el partido entre Bragantino y River Plate por la Copa Sudamericana.

El árbitro colombiano de 46 años dirigió a River en 10 ocasiones con 5 victorias.

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