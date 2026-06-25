River hoy: Correa mete presión, Betis respondió por Lo Celso y Galoppo suma pretendientes

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este jueves 25 de junio.

Mientras se desarrolla el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, River continúa de pretemporada en Alicante, España, donde Eduardo Coudet trabaja con el grupo de futbolistas que desea conservar para el segundo semestre del año, al que se incorporó como refuerzo el uruguayo Mauro Arambarri.

A la vez, la dirigencia continúa con numerosos frentes abiertos en el marcado, tanto para seguir cerrando nuevos fichajes como para favorecer la salida de aquellos jugadores a los que Chacho ya hizo saber que considera prescindibles.

Ángel Correa presiona a Tigres para salir

Ángel Correa ya tiene acordados los detalles contractuales para sumarse a River como refuerzo, pero en Tigres de la UANL se mantienen firmes en su posición de no transferir a un jugador al que consideran esencial. Sin embargo, el argentino está presionando para su salida y este jueves no reportó en el entrenamiento del equipo.

El ex Atlético de Madrid ni siquiera viajó de regreso a México para ser parte del inicio de la pretemporada de los Felinos. Por el contrario, si tiene que armar las valijas pretender hacerlo para volar rumbo a Alicante, donde el plantel Millonario se prepara a las órdenes de Chacho Coudet para el segundo semestre del año.

River continúa con sus trabajos de pretemporada en Alicante.

Betis lo pone difícil por Lo Celso

Atentos a que Eduardo Coudet se comunicó directamente con Giovanni Lo Celso, mientras se encuentra en plena disputa del Mundial con la Selección Argentina, para ofrecerle ser refuerzo de River, en Betis hicieron saber que no tienen intenciones de desprenderse del jugador.

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Tampoco estaría en los planes del mediocampista regresar todavía al fútbol argentino, máxime cuando en la próxima temporada tendrá la oportunidad de disputar la Champions League con el equipo español. De hecho, ya tendría decidido que al momento de volver al país será para defender la camiseta de Rosario Central, club en el que hizo su debut profesional.

Galoppo suma pretendientes

Consumada la recesión de Paulo Díaz, en River están buscando la mejor opción para dar salida a Giuliano Galoppo, otro jugador marcado como prescindible por Eduardo Coudet. Pretendientes no le faltan al mediocampista, por quien ya hubo sondeos desde Rosario Central en el fútbol argentino y ahora también desde Europa, de parte del Cagliari italiano.

Data clave

Eduardo Coudet lidera la pretemporada de River Plate en Alicante.

lidera la pretemporada de River Plate en Alicante. Ángel Correa faltó al entrenamiento de Tigres para forzar su traspaso.

faltó al entrenamiento de Tigres para forzar su traspaso. Mauro Arambarri se sumó como nuevo refuerzo del club argentino.