Coudet llamó a Rafael Santos Borré para volver a River: la postura del jugador y los millones que deberían pagar

El delantero colombiano está en el radar del Millonario y el entrenador ya lo llamó para convencerlo de volver.

River continúa moviéndose fuerte en el mercado de pases. Tras cerrar las llegadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, el Millonario sigue en búsqueda de refuerzos para que se sumen al plantel en los próximos días y así formar parte de la pretemporada en España.

En este sentido, mientras esperan por resolver la llegada de Ángel Correa, el entrenador Eduardo Coudet puso manos a la obra y comenzó a llamar a futbolistas para manifestarles el deseo de ficharlos. Uno de los contactados fue el delantero Rafael Santos Borré, de Internacional de Porto Alegre.

Según pudo saber Bolavip, el ‘Chacho’ se comunicó con el delantero colombiano que tuvo un paso por el club entre 2017 y 2021 para convencerlo de volver en este mercado de pases, ya que uno de los puestos a reforzar para el DT es el del 9 de área.

Del otro lado, Coudet se encontró con una respuesta positiva, ya que el jugador está buscando una salida desde Internacional de Porto Alegre. Es por eso que el club se encuentra negociando con los brasileños para comprarle el pase y sumarlo en los próximos días.

Así las cosas, River tendrá que poner entre dos y tres millones de dólares para quedarse con el delantero de 30 años. Además, le pagará un contrato similar al que percibe en el elenco brasileño al que llegó a mediados de 2024 luego de un paso por Werder Bremen de Alemania.

De esta manera, en el Millonario son optimistas con cerrar la operación, ya que desde Inter de Porto Alegre también buscan desprenderse de Borré debido a que el club no atraviesa una buena situación financiera y buscan aliviar la masa salarial del plantel profesional.

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Los números de Rafael Santos Borré en la temporada

A lo largo de la temporada 2026, el delantero colombiano de 30 años lleva disputados un total de 28 partidos, en los que marcó 9 goles y aportó 2 asistencias. Además recibió 4 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1734 minutos en cancha.

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