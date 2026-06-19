River hoy: Galarza rompió el silencio y avance clave en las obras del Monumental

Todas las novedades del Millonario de este viernes 19 de junio, a un día de viajar rumbo a España para hacer parte de la pretemporada.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 19 de junio, con el plantel entrenando en el día previo a viajar a España para realizar la parte más intensa de la pretemporada.Matías Galarza Fonda rompió el silencio tras confirmarse que no continuará en Núñez, paso importante en las obras del Estadio Monumental, amistoso confirmado en Flamengo en Portugal y se definió el futuro de Bautista Dadín.

Galarza Fonda rompió el silencio

En las últimas horas surgió un rumor que indicaba que Matías Galarza Fonda se encontraba afectado anímicamente por haberse confirmado su salida de River, pero el propio jugador se encargó de desmentir esa versión y lo hizo en la conferencia de prensa previa al duelo entre Paraguay y Turquía.

Matías Galarza Fonda afirmó: “Si tengo alguna preocupación o algo va a ser de dar lo mejor por mi país, esa es la realidad. Después cada uno es responsable de lo que dice, a mí me parece una barbaridad, estoy orgulloso, estoy feliz, estoy con la cabeza en la Selección“.

Luego, se refirió al duelo ante Turquía, el cual será en la medianoche de este viernes: “Enfrentamos a Messi en las Eliminatorias, creo que Sudamérica tiene a los mejores jugadores del mundo, entonces Turquía tiene un gran equipo y jugadores individualmente muy buenos”.

Alfaro y Galarza Fonda. (Foto: @Albirroja).

Paso importante en las obras del Monumental

Si bien el foco está puesto en el Mundial, en River no se detienen los trabajos en el Estadio Monumental. De hecho, en las últimas horas el club compartió un momento clave en lo que respecta a las obras de ampliación y techado del estadio: la primera excavación para que se coloque la primera columna que sostendrá la nueva estructura.

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“Un nuevo paso en la obra de ampliación y techado de nuestra casa Continuando con los trabajos que comenzaron en abril, así fue la primera excavación para la ejecución de las fundaciones de la estructura que sostendrá la nueva tribuna 360° y el techado del Mâs Monumental“, anunció River en sus redes sociales.

Cabe destacar que los trabajos comenzaron en el sector de la Sívori y que se colocaron fenólicos de color negro para señalizar la zona de trabajo, donde estuvo una grúa de gran magnitud. La vida social del club no se vio alterada por la excavación ya que desde Núñez consideran importante que no se altere el curso habitual de las actividades.

🏟️🏗️ Un nuevo paso en la obra de ampliación y techado de nuestra casa



Continuando con los trabajos que comenzaron en abril, así fue la primera excavación para la ejecución de las fundaciones de la estructura que sostendrá la nueva tribuna 360° y el techado del Mâs Monumental. pic.twitter.com/OfA10tyO2k — River Plate (@RiverPlate) June 18, 2026

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Amistoso contra Flamengo en Portugal

River realizará la parte más importante de la pretemporada en España, más precisamente en Alicante. En Europa estarán entre el sábado 20 y el domingo 5 de julio. Habrá amistosos y el primero confirmado será ante Flamengo en el Estadio Algarve de Portugal el 3 de julio.

El Millonario y el Mengao se verán las caras en Portugal. (Foto: Prensa River).

Dadín se fue de Independiente Rivadavia, pero ya tiene club

Independiente Rivadavia de Mendoza decidió cancelar el préstamo de Bautista Dadín seis meses antes del vínculo que había acordado con River para recibirlo. Es que el joven delantero de 20 años estuvo muy lejos de colmar las expectativas de La Lepra, habiendo acumulado tan solo 100 minutos en cancha repartidos en siete partidos, en los que no consiguió goles ni asistencias.

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Si no se cumplió el objetivo del club mendocino al solicitar su cesión, tampoco se cumplió el del Millonario, desde donde pretendían que pudiera sumar minutos en cancha y experiencia, por considerarlo un valor importante a futuro. Por esa razón, no tardaron en encontrarle nuevo destino.

Según avanzó en X el periodista Germán García Grova, Dadín ni siquiera hará escala en Núñez para entrenarse a las órdenes de Eduardo Coudet, sino que pasará inmediatamente a integrarse a las filas de Aldosivi, equipo que está muy comprometido en la lucha por evitar el descenso.

Bautista Dadín ante Rosario Central. (Foto: Getty).

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