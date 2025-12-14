Tras no ser tenido en cuenta en Huracán, Wanchope Ábila abrió negociaciones con un inesperado club del ascenso

El ciclo de Ramón Ábila en Huracán vive sus últimos días. Tras un tercer paso que estuvo lejos de cumplir las expectativas, el delantero no será tenido en cuenta por Diego Martínez para la temporada 2026. Sin embargo, lejos de resignarse, Wanchope ahora podría protagonizar una de las bombas del mercado de pases del Ascenso: Racing de Córdoba ya inició gestiones formales para sumarlo a sus filas.

La noticia impactó este domingo en la Primera Nacional. Mientras el atacante de 36 años resuelve su desvinculación del Globo, donde aún le restan doce meses de contrato, la dirigencia de la entidad de Nueva Italia aceleró a fondo. El objetivo es claro: dar un salto de calidad y jerarquía para pelear por el ascenso a la Liga Profesional, soñando con convertirse en el quinto equipo de la provincia en la máxima categoría.

La salida de Ábila de Huracán responde a una cuestión estrictamente futbolística. Su última etapa estuvo marcada por una preocupante pólvora mojada: este año disputó 19 encuentros, de los cuales fue titular en solo una oportunidad, y no logró convertir goles. De hecho, su último grito ocurrió al 14 de agosto de 2024, por Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

Pese a la sequía, Wanchope considera que aún tiene tinta por gastar y dejó en claro que no piensa en el retiro. Fue allí donde Racing de Córdoba vio la oportunidad de mercado. Ante la negativa de Instituto, club del cual Ábila es hincha confeso, de intentar su regreso, la Academia cordobesa apunta a postularse como el destino ideal para que el artillero pueda radicarse nuevamente en sus pagos y recuperar el protagonismo.

La ingeniería económica y el pedido para pensarlo

Pese a que la ilusión en Racing es total, tampoco debe pasarse por alto que la operación por Wanchope no se presenta sencilla desde lo financiero. Por eso, en Nueva Italia confían en afianzar una fuerte estrategia de ingeniería comercial. Desde lo deportivo, el visto bueno es total. “Le bajamos la propuesta, lo analizamos con el cuerpo técnico y le gusta. Si bien tenemos otros delanteros, él quiere uno así, que sea referencia de área“, expresaron desde la dirigencia a La Voz del Interior.

Así, con la oferta sobre la mesa, desde el entorno del jugador pidieron unos días para evaluarla. Si bien existen sondeos de otros clubes, la posibilidad de vivir en Córdoba y el desafío de ser la bandera de un equipo podrían seducir a un Wanchope que busca demostrar su vigencia.

