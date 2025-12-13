La contundente respuesta de River a una oferta de Brasil por Matías Galarza Fonda

El mercado de pases de River promete tener mucho acción y no solo con las llegadas, sino también con las salidas. Hay más de un jugador prescindible por Marcelo Gallardo que podría abandonar el club si llega una buena propuesta. En las últimas horas, un club brasileño se mostró interesado en Matías Galarza Fonda.

El paraguayo, uno de los principales apuntados por el mal cierre de año del equipo, estuvo en la órbita de Botafogo de Brasil, de acuerdo a lo informado por varios medios de su país natal. Sin embargo, el Millonario desestimó la propuesta y mantendrá al volante en sus filas.

Galarza Fonda, que arribó al club en el mercado de pases de invierno, es uno de los jugadores que Gallardo quiere potenciar. A su vez, el jugador quiere tener un buen inicio de año para llegar de buena manera al Mundial 2026 (es muy considerado por Gustavo Alfaro) y revertir la floja imagen de sus primeros meses.

El ex Talleres también fue objetivo de equipos como Cerro Porteño y Olimpia, pero ninguno de los dos puede alcanzar el salario que tiene en River. De esta manera, todo parece indicar que el jugador iniciará la pretemporada bajo las órdenes del Muñeco y tendrá su revancha en 2026.

El pedido de disculpas de Galarza

Luego de quedar eliminado del Torneo Clausura ante Racing, y de quedar marcado por un error en el tercer gol de la Academia, Matías Galarza Fonda compartió una imagen en su cuenta de Instagram con un texto contundente: “Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River”.

“Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!”, prometió.

