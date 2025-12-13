Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

La contundente respuesta de River a una oferta de Brasil por Matías Galarza Fonda

Desde Paraguay aseguran que Botafogo está interesado en el mediocampista. La postura de Marcelo Gallardo.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Matías Galarza Fonda, futbolista paraguayo de River.
© Getty ImagesMatías Galarza Fonda, futbolista paraguayo de River.

El mercado de pases de River promete tener mucho acción y no solo con las llegadas, sino también con las salidas. Hay más de un jugador prescindible por Marcelo Gallardo que podría abandonar el club si llega una buena propuesta. En las últimas horas, un club brasileño se mostró interesado en Matías Galarza Fonda.

El paraguayo, uno de los principales apuntados por el mal cierre de año del equipo, estuvo en la órbita de Botafogo de Brasil, de acuerdo a lo informado por varios medios de su país natal. Sin embargo, el Millonario desestimó la propuesta y mantendrá al volante en sus filas.

Galarza Fonda, que arribó al club en el mercado de pases de invierno, es uno de los jugadores que Gallardo quiere potenciar. A su vez, el jugador quiere tener un buen inicio de año para llegar de buena manera al Mundial 2026 (es muy considerado por Gustavo Alfaro) y revertir la floja imagen de sus primeros meses.

El ex Talleres también fue objetivo de equipos como Cerro Porteño y Olimpia, pero ninguno de los dos puede alcanzar el salario que tiene en River. De esta manera, todo parece indicar que el jugador iniciará la pretemporada bajo las órdenes del Muñeco y tendrá su revancha en 2026.

El pedido de disculpas de Galarza

Luego de quedar eliminado del Torneo Clausura ante Racing, y de quedar marcado por un error en el tercer gol de la Academia, Matías Galarza Fonda compartió una imagen en su cuenta de Instagram con un texto contundente: “Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River”.

“River pasa por un momento delicado y parece que el mundo se va a caer: eso era lo que yo sentía a los 19 años”

ver también

“River pasa por un momento delicado y parece que el mundo se va a caer: eso era lo que yo sentía a los 19 años”

Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!”, prometió.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • River desestimó una oferta de Botafogo por el volante paraguayo Matías Galarza Fonda.
  • Marcelo Gallardo decidió mantener al jugador en el plantel para la pretemporada 2026.
  • Cerro Porteño y Olimpia mostraron interés, pero no alcanzaron a cubrir el salario.
Mientras River desea su llegada, el sugestivo posteo de uno los jugadores pretendidos por Gallardo: “Lo mejor está por venir”

ver también

Mientras River desea su llegada, el sugestivo posteo de uno los jugadores pretendidos por Gallardo: “Lo mejor está por venir”

Comparan con Leandro Paredes al refuerzo que Marcelo Gallardo prioriza para River: “Es lo que necesita”

ver también

Comparan con Leandro Paredes al refuerzo que Marcelo Gallardo prioriza para River: “Es lo que necesita”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Elogios a Griezmann y críticas a Julián Álvarez tras el triunfo del Atlético al Valencia: "El de siempre"
Fútbol europeo

Elogios a Griezmann y críticas a Julián Álvarez tras el triunfo del Atlético al Valencia: "El de siempre"

Fue el gran anhelo de Gallardo para River, eligió otro destino y podría ser vendido un año después
River Plate

Fue el gran anhelo de Gallardo para River, eligió otro destino y podría ser vendido un año después

De ser comparado con Messi a dormirse en el vestuario mientras su equipo jugaba una final y salía campeón
Noticias de la Premier League

De ser comparado con Messi a dormirse en el vestuario mientras su equipo jugaba una final y salía campeón

El golazo de Lucas Beltrán para el empate de Valencia ante Atlético de Madrid
Fútbol europeo

El golazo de Lucas Beltrán para el empate de Valencia ante Atlético de Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo