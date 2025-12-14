Volvió tras un año de ausencia, escaló más de 500 puestos en el Ranking WTA y denunció a su exentrenador: “Manipulación absoluta”

Se cierra el 2025 en el tenis y una de las historias más imponentes del año es la de Kaja Juvan. La eslovena, de 25 años, dejó atrás un diagnóstico de trastorno neurológico funcional que le impidió estar en el Circuito WTA por un año. Recuperada, la rompió y va por más.

La muerte de su padre, en 2022, afectó a su salud mental y comenzó a repercutir en sus resultados. “Llegó un momento donde no podía separar el cerebro de mi cuerpo, es lo que tiene que todo nuestro sistema nervioso esté controlado por el cerebro, por eso muchas lesiones derivan de ahí”, explicó la europea, quien llegó a ser la 58° del ranking.

Para colmo, recordó que recibió maltrato por parte de uno de sus entrenadores, algo que terminó por alejarla del tenis: “Quiso romperme mentalmente, pensó que cambiar toda mi personalidad me haría más fuerte. Me decía que era demasiado amable con la gente y que eso era malo”.

Y se extendió:”Fue una manipulación absoluta. Cuando escuchas eso a diario, incluso yo, que vengo de una familia muy segura, poco a poco se te graba en la cabeza. Llegué a pensar que tienes que ser infeliz para tener éxito. Hay muchos narcisistas en el mundo que intentan construirte según sus términos, solo para que luego puedan decir que, todo lo bueno que te pase, fue gracias a ellos. Claro, que si pierdes, entonces será por tu culpa”.

El crudo relato de Kaja Juvan

“Básicamente, lo que me pasó es que estuve en la zona de pánico todo el tiempo. Lo que en su momento fue un desafío, se convirtió en algo terrorífico. Nunca fui propensa a la depresión o la ansiedad genética, pero durante casi 12 meses estuve despertándome sin controlar mi sistema nervioso”, recordó la tenista de 25 años.

Y compartió lo que le ayudó a regresar a su mejor versión: “No sabía que el cerebro se relaja cuanto más te diviertes. Si sientes miedo, en cambio, tu sistema se tensará, lo cual es bastante lógico, pero nunca lo pensé de esa manera. Para mí fue muy importante contar en todo momento con el apoyo de mis patrocinadores, ambos estuvieron conmigo durante todo mi proceso de recuperación. Al final, todo se basa en las relaciones que tengas con la gente. Después de todo este proceso, creo que si algo he aprendido es que las cosas siempre van paso a paso”.

La eslovena cerró así un 2025 positivo, con más de 500 puestos recuperados en el Ranking WTA para quedar a solo un pasito del Top 100 y del regreso directo a los Grand Slams, con Australian Open a la vuelta de la esquina.

