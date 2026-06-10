Ni River ni ningún otro: Mauro Icardi no analiza jugar en el fútbol argentino

Desde hace algunas semanas y en medio de las incertidumbres sobre el futuro de Mauro Icardi, el nombre propio del experimentado delantero argentino de 33 años de edad comenzó a sonar con fuerza para recalar en la máxima categoría del fútbol argentino. De hecho, se llegó a mencionar repetidamente la chance de que llegue a River.

De todos modos, más allá de que desde el Millonario expresaron desinterés en el artillero con presente en Galatasaray y con pasado en Sampdoria, Inter de Milán y Paris Saint-Germain, el jugador y su entorno tampoco tienen ninguna intención de arribar a la Liga Profesional. Inclusive, su propio abogado descartó por completo la posibilidad.

Elio Letterio Pino dialogó en exclusiva con BOLAVIP y señaló que, bajo ningún punto de vista, Icardi, que se encuentra definiendo su futuro, puede analizar alguna propuesta del fútbol argentino. De esta manera, no solamente se descartó la supuesta chance de llegar a River: además, se borró la posibilidad de que juegue en otro elenco nacional en el corto plazo.

“No entiendo por qué llevamos tres meses hablando de River y de otros equipos argentinos cuando nunca hemos dialogado con nadie”, comenzó exteriorizando Elio Letterio Pino, abogado del jugador nacido en Rosario, provincia de Santa Fe. Así las cosas, quedó claro que el objetivo es que Icardi se mantenga en Europa o baraje alguna otra propuesta del exterior.

Mauro Icardi festejando un gol en Galatasaray. (Foto: Getty)

“Nadie puede impedir la llegada de Icardi, simplemente porque jugar en Argentina no es una opción que nos interese”, profundizó. Como consecuencia de ello, habrá que esperar para ver cuál es el destino del ocho veces internacional con la Selección Argentina. Lo que está claro es que no llegará a River ni a ningún otro equipo argentino.

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No es un detalle menor que el contrato de Icardi con el mencionado conjunto turco esté llegando a su fin. Más precisamente, ese vínculo concluye el próximo 30 de junio, en solamente 20 días. Y, más allá de que el delantero expuso buenos rendimientos, su permanencia en Galatasaray no está confirmada ni mucho menos.

“No entiendo por qué hace tres meses se habla de River, de Racing, de Newell’s. Nunca hemos hablado con nadie. En cualquier caso, Mauro no está interesado en jugar en Argentina. He leído sobre figuras autorizadas que han dado o negado permiso a Icardo para jugar en Argentina. Con todo el respeto que merecen los clubes o los futbolistas famosos, no es una opción que nos interese. Espero que este circo mediático termine”, amplió el abogado de Icardi.

Los números de Icardi en Galatasaray

Desde su arribo a Galatasaray en 2022, Mauro Icardi ha acumulado 77 anotaciones y 24 asistencias al cabo de 132 partidos de carácter oficial. Además, el delantero argentino ha formado parte de la conquista de seis títulos: Superliga de Turquía (2023, 2024, 2025 y 2026), Supercopa de Turquía (2023) y Copa de Turquía (2025).

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La cotización de Mauro Icardi

Según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, Mauro Icardi tiene actualmente un valor de mercado de 4.000.000 euros. Su récord fue en diciembre de 2018, cuando militaba en Inter de Milán, con 100 millones de euros de cotización.