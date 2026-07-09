El penal que Bounou le atajó a Mbappé en Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

El crack de Real Madrid desperdició una chance inmejorable para poner a su país arriba en el marcador.

Este jueves por la tarde, Francia enfrentó a Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial para definir a los 4 mejores. Sin embargo, en el primer tiempo del partido, Kylian Mbappé erró un penal que era clave para poner a su país en ventaja en el marcador, pero Yassine Bounou se lo atajó para mantener la valla invicta.

¡BONO CUIDA EL ARCO MARROQUÍ!



El arquero se hizo grande bajo los tres palos y le ganó el duelo a Mbappé, que no pudo darle la ventaja a Francia desde el punto de penal. pic.twitter.com/W686BNJLR4 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

En un encuentro en el que los europeos habían generado mayor peligro en el arranque con diversas situaciones debido a su amplio repertorio ofensivo, llegó lo esperado: corrida de Kiki y entró al área. A raíz de la desesperación de frenar al crack galo, Mazraoui le cometió infracción dentro de la zona prohibida y luego se hizo cargo de ejecutarlo, como habitualmente sucede.

Lo cierto es que Bounou le atajó el penal a Mbappé. Después de una extensa revisión en el VAR y la confirmación de la falta, Kylian tomó carrera y remató débil abriendo el pie derecho. Con una gran actuación, fiel a su costumbre, el arquero voló hacia su izquierda y se quedó con la pelota, ya que tampoco brindó rebote y desactivó el peligro por completo.

¡PENAL PARA FRANCIA!



Kylian Mbappé cayó en el área de Marruecos tras la falta de Noussair Mazraoui.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CZCQioSx8B — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Un dato importante a tener en cuenta es que la enorme mayoría de las veces, Kylian suele patear cruzado y arriba o media altura. Sin embargo, en el último tiempo empezó a cambiar su manera de ejecutar y, en esta oportunidad, le jugó una mala pasada. En parte, por ese motivo de modificar sus formas, Mbappé desperdició una chance inmejorable en el inicio del partido.

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A lo largo de sus participaciones, le patearon 9 penales a Bounou en Copas del Mundo. En sentido contrario de lo que se espera, solamente le convirtieron 2. Esta estadística es una marca muy pocas veces vista en toda la historia del fútbol y significa que es un especialista en la materia. Y es por eso que Mbappé sufrió ante el experimentado guardameta marroquí.