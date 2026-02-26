Tras marcharse libre de Inter Miami, Oscar Ustari interesa en un tricampeón de Copa Libertadores

Con Lionel Messi como símbolo, Inter Miami conquistó en 2025 la MLS por primera vez en la historia del club. Tras los festejos, el combinado de Florida tuvo que despedirse de Oscar Ustari, que fue clave con su experiencia para el logro de los de Javier Mascherano.

El surgido de Independiente rescindió su contrato con las Garzas y, con el pase en su poder, analiza cómo continuar su carrera. Con 39 años, a pocos meses de cambiar de década, tiene ofertas sobre la mesa para sumarse como referente.

Entre los proyectos más importantes, Germán García Grova adelantó que Ustari está en comunicación con Nacional de Montevideo. El arquero piensa si aceptar la propuesta, por lo que se tomará unos días para definir.

El exarquero de Boca, Getafe, Atlas, Pachuca y Newell’s podría tener su segunda experiencia en el fútbol uruguayo de aceptar la oferta de Nacional. Es que ya vistió los colores de Liverpool durante 2019, antes de regresar a la Liga MX.

El Tricolor busca jerarquía para disputar nuevamente la Copa Libertadores. El tres veces campeón del torneo de CONMEBOL tiene el pase abrochado a la fase de grupos e integrará el Bombo 1 en el sorteo, acompañado por Peñarol como el otro representante de Uruguay.

Publicidad

Publicidad

Los números de Ustari en Inter Miami

Aunque Ustari llegó al equipo de la MLS en 2024, solo disputó un partido ese año. Su participación explotó durante 2025, incluyendo el Mundial de Clubes, con 40 encuentros afrontados ese año, con 61 goles en contra y 10 vallas invictas. Se marchó con el certamen norteamericano en el bolsillo.

ver también Dónde ver Independiente del Valle vs. Inter Miami: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Datos clave