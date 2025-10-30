River Plate hoy: equipo vs. Gimnasia, el aspecto que busca fortalecer Gallardo y techado del Monumental

River continúa con los entrenamientos para recibir a Gimnasia y Esgrima de La Plata el próximo domingo en el Estadio Monumental, desde las 20.30, en un partido que no solo será especial por la necesidad de ganar tras la dura eliminación en las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia sino además porque será el último para Jorge Brito como presidente, pues tiene decidido hacer el traspaso de mando el próximo lunes 3 de noviembre, solo dos días después de las elecciones.

Marcelo Gallardo, por su parte, comenzó a definir el equipo con el que saldrá a hacer frente al Lobo por la decimocuarta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga y dispuso además un cambio en la metodología de los últimos entrenamientos, buscando fortalecer a sus dirigidos en un aspecto específico.

El cambio de método que dispuso Gallardo

Hubo una particularidad en los dos últimos entrenamientos que realizó El Millonario, martes y miércoles, relacionada con la decisión de Marcelo Gallardo de fortalecer al plantel en el aspecto físico para el tramo final de la temporada, que solo lo encontrará compitiendo por el título en el Clausura de la Copa de la Liga.

El DT dispuso que en esas prácticas predominaran los ejercicios físicos por sobre los futbolísticos, dando lugar a dos sesiones de gran intensidad en ese sentido, con poca presencia de pelota. Este jueves, por la tarde, sí habría práctica de fútbol para terminar de definir convocados y alineación de cara al domingo.

River se prepara para recibir a Gimnasia el domingo.

Posible equipo vs. Gimnasia

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once que se perfila para enfrentar al Lobo el próximo domingo está conformado por: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

La propuesta de techar el Monumental

Stefano Di Carlo, candidato del oficialismo y favorito en las encuestas para las elecciones de comisión directiva en River, se refirió a su proyecto para poder techar el Estadio Monumental durante su gestión en caso de ser electo el sábado.

“Tenemos un proyecto de techado del estadio que está muy avanzado y que, además, permitirá ampliar aún más su capacidad. Si los socios nos eligen y continuamos este camino de crecimiento, el Monumental superará las 100 mil personas de aforo“, le dijo al Diario Clarín.