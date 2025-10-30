Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River Plate hoy: equipo vs. Gimnasia, el aspecto que busca fortalecer Gallardo y techado del Monumental

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este jueves 30 de octubre.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
River Plate hoy: equipo vs. Gimnasia, el aspecto que busca fortalecer Gallardo y techado del Monumental
River Plate hoy: equipo vs. Gimnasia, el aspecto que busca fortalecer Gallardo y techado del Monumental

River continúa con los entrenamientos para recibir a Gimnasia y Esgrima de La Plata el próximo domingo en el Estadio Monumental, desde las 20.30, en un partido que no solo será especial por la necesidad de ganar tras la dura eliminación en las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia sino además porque será el último para Jorge Brito como presidente, pues tiene decidido hacer el traspaso de mando el próximo lunes 3 de noviembre, solo dos días después de las elecciones.

Marcelo Gallardo, por su parte, comenzó a definir el equipo con el que saldrá a hacer frente al Lobo por la decimocuarta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga y dispuso además un cambio en la metodología de los últimos entrenamientos, buscando fortalecer a sus dirigidos en un aspecto específico.

El cambio de método que dispuso Gallardo

Hubo una particularidad en los dos últimos entrenamientos que realizó El Millonario, martes y miércoles, relacionada con la decisión de Marcelo Gallardo de fortalecer al plantel en el aspecto físico para el tramo final de la temporada, que solo lo encontrará compitiendo por el título en el Clausura de la Copa de la Liga.

El DT dispuso que en esas prácticas predominaran los ejercicios físicos por sobre los futbolísticos, dando lugar a dos sesiones de gran intensidad en ese sentido, con poca presencia de pelota. Este jueves, por la tarde, sí habría práctica de fútbol para terminar de definir convocados y alineación de cara al domingo.

River se prepara para recibir a Gimnasia el domingo.

River se prepara para recibir a Gimnasia el domingo.

Posible equipo vs. Gimnasia

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once que se perfila para enfrentar al Lobo el próximo domingo está conformado por: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Publicidad

La propuesta de techar el Monumental

Stefano Di Carlo, candidato del oficialismo y favorito en las encuestas para las elecciones de comisión directiva en River, se refirió a su proyecto para poder techar el Estadio Monumental durante su gestión en caso de ser electo el sábado.

“Tenemos un proyecto de techado del estadio que está muy avanzado y que, además, permitirá ampliar aún más su capacidad. Si los socios nos eligen y continuamos este camino de crecimiento, el Monumental superará las 100 mil personas de aforo“, le dijo al Diario Clarín.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

Lee también
Con cambios, Gallardo define la formación de River para enfrentar a Gimnasia
River Plate

Con cambios, Gallardo define la formación de River para enfrentar a Gimnasia

River hoy: horario del Superclásico, jugadores en riesgo, nuevo capítulo con Otamendi y la decisión de Brito sobre la presidencia
River Plate

River hoy: horario del Superclásico, jugadores en riesgo, nuevo capítulo con Otamendi y la decisión de Brito sobre la presidencia

Gallardo pidió que vuelva, acumula 335 minutos en el semestre y podría dejar River a fin de año
River Plate

Gallardo pidió que vuelva, acumula 335 minutos en el semestre y podría dejar River a fin de año

Las sorpresas que prepara Scaloni para el amistoso ante Angola
Selección Argentina

Las sorpresas que prepara Scaloni para el amistoso ante Angola

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo