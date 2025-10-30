Stefano Di Carlo, candidato a presidente de River: “Monumental techado y capacidad para 100 mil personas”

River elegirá presidente el próximo sábado cuando se celebren las elecciones. Jorge Brito le pondrá fin a su mandato de cuatro años y favorito en las encuestas es Stefano Di Carlo, el candidato del oficialismo. Por otro lado, hay otras cuatro listas que buscarán llegar a la presidencia, las mismas son las encabezadas por Carlos Trillo, Luis Belli, Pablo Lunati y Daniel Kiper.

Uno de los temas centrales de la campana fue la ampliación del Estadio Monumental y la posibilidad de techarlo. Stefano Di Carlo dialogó con Clarín y afirmó: “Tenemos un proyecto de techado del estadio que está muy avanzado y que, además, permitirá ampliar aún más su capacidad. Si los socios nos eligen y continuamos este camino de crecimiento, el Monumental superará las 100 mil personas de aforo“.

Además, agregó: “Si bien aún no puedo adelantar todos los detalles, sí puedo anticipar que el proyecto contempla 15 mil nuevos lugares que podrán ser utilizados por los socios con su cuota al día, que se sumarán a los 24 mil ya existentes en las tribunas Sívori y Centenario bajas inferiores”.

El Monumental cuenta con capacidad para 85 mil espectadores. (Foto: Getty).

Di Carlo habló de Marcelo Gallardo

El candidato a presidente del oficialismo se refirió al Muñeco: “A Marcelo lo acompañamos con convicción, no solo por su historia y lo que representa para River, sino por la calidad de profesional que es. Sostener un proyecto en la victoria es muy sencillo, consiste simplemente en disfrutarlo. El verdadero desafío es hacerlo cuando las cosas no salen tan bien como se pretende”.

“El principal diferencial de Marcelo es su inteligencia. Su historia en River como jugador fue extraordinaria y logró superarla como entrenador. Los títulos que consiguió son inolvidables, tanto por su cantidad como por la forma en que los alcanzó, siempre en sintonía con la filosofía de River. Marcelo genera siempre altas expectativas, y es lógico que así sea: él mismo elevó la vara”, completó Di Carlo.

DATOS CLAVE

River Plate celebrará sus elecciones presidenciales el próximo sábado para elegir a su nuevo líder.

celebrará sus elecciones presidenciales el para elegir a su nuevo líder. El candidato favorito del oficialismo es Stefano Di Carlo , quien compite con cuatro listas opositoras.

, quien compite con listas opositoras. Di Carlo prometió un proyecto para techar el Monumental y aumentar el aforo a más de 100 mil personas.

