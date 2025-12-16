Un equipo que juega Champions League busca robarle a Gallardo un refuerzo de la Premier League que quiere para River

Marcelo Gallardo y la dirigencia de River siguen trabajando en el mercado de pases de cara a la vuelta del plantel a los entrenamientos. En este sentido, las negociaciones activas son por cuatro jugadores, por quienes iniciaron las primeras charlas formales y realizaron ofertas.

Uno de los principales apuntados es el lateral izquierdo Julio Soler, quien se desempeña en el Bournemouth de la Premier League, y por el que el Millonario quiere realizar una oferta a préstamo por un año, con una opción de compra por un porcentaje de su ficha.

Más allá de esto, se complicaron los planes para Marcelo Gallardo ya que Ajax, club que está disputando la fase de liga de la UEFA Champions League, mostró su interés por ficharlo en el mercado de pases de invierno de Europa y le ganaría la pulseada al elenco argentino.

Esto se debe a que la intención de Bournemouth es la de ceder a Soler al fútbol europeo, y es por eso que el elenco neerlandés corre con ventaja por encima de River. Los próximos días, con el inicio del mercado de pases, serán claves para definir el futuro del lateral izquierdo de 20 años.

Cabe destacar que, según pudo saber Bolavip, Soler no está descartado para nada en River debido a que seguirá insistiendo en fichar al futbolista que es un deseo de Gallardo, que lo busca para competir con Marcos Acuña y ser una variante en la banda izquierda de la defensa.

Udinese y Werder Bremen también buscan a Soler

Además de Ajax y River, tanto Udinese de Italia como Werder Bremen de Alemania también posaron sus ojos en el lateral izquierdo de 20 años. Por el momento fueron solamente sondeos para saber su situación y los requisitos que tendrá Bournemouth para transferirlo.

Los números de Julio Soler en la temporada

A lo largo de la temporada, el lateral izquierdo de 20 años disputó tan solo 3 partidos. Dos de ellos por Premier League y uno por EFL Cup. En los mismos, no aportó goles ni asistencias en los 111 minutos que estuvo en cancha.

