El curioso plan de Pablo Lunati vinculado al mundo árabe si gana las elecciones en River: “Hay que incursionar”

El ex árbitro reveló una ambiciosa iniciativa que buscaría poner en práctica si es favorecido con el voto de los socios este sábado.

Por Juan Ignacio Portiglia

Pablo Lunati, candidato a presidente por el frente Ficha Limpia en River para las elecciones de comisión directiva que se celebrarán en el club el próximo sábado primero de noviembre, se refirió a una curiosa iniciativa de acercar al Millonario al mundo árabe en el caso de resultar ganador en las urnas.

“Me gusta la cultura árabe y me gustaría buscar nuevas inversiones en esos lugares”, le confirmó el ex árbitro internacional a La Página Millonaria en una entrevista que concedió en exclusiva días antes de los comicios en los que competirá con otros cuatro candidatos a la presidencia.

“No digo que su cultura la voy a traer a la Argentina, pero sí que es una cultura que futbolísticamente se está potenciando muchísimo, más allá de que muchos desmerecen el fútbol árabe. Hay que incursionar en otras potencias mundiales para vender la marca River, algo que hasta ahora no se hizo mucho con esta gestión“, se justificó.

Cabe destacar que Arabia Saudita, por mencionar un ejemplo, está buscando consolidarse como meca deportiva a nivel internacional, para lo que no solo potenció su liga profesional de fútbol, principalmente por haber logrado atraer a Cristiano Ronaldo como máxima figura, sino que además se posicionó en las grandes veladas de boxeo a través de la Riyadh Season y viene de juntar a los mejores tenistas del planeta en el Six Kings Slam que se celebró a inicios de mes.

Su posición sobre Gallardo como DT

Un tema de actualidad sobre el que hubo mucho debate en los últimos días de la campaña rumbo a las elecciones que se celebrarán en River este sábado primero de noviembre tuvo que ver con la continuidad o no de Marcelo Gallardo como entrenador, en observación de un segundo ciclo que estuvo muy lejos de colmar las expectativas.

“Tiene una espalda extra a cualquiera y es mi ídolo absoluto, no lo bajo de la pared por nada, pero tuvo un año malo y te puede pasar”, reflexionó Pablo Lunati al respecto en diálogo con La Página Millonaria.

Y agregó: “Si yo no tuviese alternativas para Marcelo, no sería un buen dirigente. Y no tengo que tener una, tengo que tener tres por lo menos. Mi técnico siempre es Gallardo, pero yo la llave no se la doy a nadie“.

Obras futuras

Así como Pablo Lunati reconoció el trabajo que la actual dirigencia llevó adelante para la remodelación y ampliación de la capacidad del Estadio Monumental, señaló que hay otras obras que quedaron postergadas y que le gustaría poder llevar adelante.

“Yo haría ese famoso polideportivo que nunca se hizo. Los deportes federados deben estar en ese polideportivo dentro del club, mientras que utilizaría el predio de Cantilo, que va a quedar chiquito, para el desarrollo de divisiones formativas. Pareciera que esta dirigencia no quiere a la gente caminando por el club, es hermoso tener el club repleto de gente“, manifestó.

Juan Ignacio Portiglia

german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

