El jugador que finaliza contrato el 30 de junio dejó clara su intención de conseguir club en el fútbol argentino.

Atento a la profunda reestructuración de plantel a la que dará lugar River, confirmada por su propio presidente Stéfano Di Carlo, Matías Kranevitter se le animó a la posibilidad de dar lugar a un tercer ciclo en el club, incluso cuando en su último paso las cosas estuvieron muy lejos de salir como esperaba.

Una lesión en el tobillo lo marginó de la posibilidad de competir por un lugar a inicios de 2023 y terminó saliendo a mediados de 2025, con motivo de una limpieza a la que dio lugar Marcelo Gallardo. “Me fui muy triste, no me pude despedir de mi gente. Uno nunca espera irse de esa manera de un lugar donde me crié. El fútbol es así, la decisión de Marcelo fue deportiva, quería lo mejor para el club”, reconoció en diálogo con DSports Radio.

El club que lo recibió fue el Karagümrük de Turquía, donde pudo acumular 26 partidos oficiales, con casi 2 mil minutos en cancha, y aportó un gol. Sin embargo, su contrato finalizará el próximo 30 de junio y ya sabe que no continuará, por lo que el regreso a Argentina lo tendrá atento a las nuevas oportunidades que surjan para su carrera.

“Siempre estoy dispuesto a volver a River. Esa es una pregunta que no se hace”, respondió el mediocampista de 33 años a la consulta sobre las intenciones que podría tener de dar paso a un tercer ciclo en el club, algo que de momento, sin embargo, no está en los planes de la dirigencia ni del entrenador Eduardo Coudet.

Kranevitter recuperó confianza en Turquía y quiere volver a sentirse importante en el fútbol argentino.

Permanecer en Argentina, más allá de River

Consciente de que la vuelta a River no es una oportunidad en este momento de su carrera, Kranevitter sí confirmó que su deseo es encontrar lugar en el fútbol argentino. “Me gustaría, tengo ganas de competir. En Turquía tenía la familia muy lejos. Me gustaría jugar la Libertadores, Sudamericana, sentirme importante”, señaló.

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Si el mediocampista logra cumplir con el objetivo que se trazó para después del Mundial, por primera vez defenderá en el fútbol argentino una camiseta diferente a la del Millonario. En el exterior, ya defendió las camisetas de Atlético de Madrid, Sevilla, Zenit de San Petesburgo, Rayados de Monterrey y Karagümrük.

¿Cuánto vale hoy Matías Kranevitter?

Según la última actualización que hizo el portal especializado Transfermarkt, Matías Kranevitter tiene un valor de mercado actual de 690 mil dólares. Sin embargo, su calidad de jugador libre le permitirá al equipo que quiera sumarlo negociar únicamente las condiciones de su contrato.

Data clave

Matías Kranevitter finalizará su contrato con Karagümrük el próximo 30 de junio .

finalizará su contrato con el próximo . Eduardo Coudet y la dirigencia de River no contemplan actualmente su regreso.

y la dirigencia de no contemplan actualmente su regreso. Marcelo Gallardo decidió la salida del mediocampista a mediados del año 2025.