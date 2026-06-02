Giovanni Simeone recordó su paso por River y abrió la puerta a su regreso: “Era todo”

El delantero de Torino se refirió a sus inicios en el club y la chance de regresar en este mercado de pases.

Uno de los principales objetivos de River en este mercado de pases es reforzar la delantera en el equipo comandado por Eduardo Coudet. En este sentido, Giovanni Simeone, futbolista del Torino de Italia, es quien está en carpeta y por quien iniciaron las primeras conversaciones para ficharlo.

En diálogo con el programa de streaming ‘Valet Parking’, el jugador surgido de las divisiones inferiores del Millonario se refirió a su paso por la institución y afirmó que el club fue muy importante en su vida, por lo que lo tiene por encima de Racing, a pesar de que su padre jugó y es hincha.

“Hay decisiones que tomar a futuro. Imaginate que en River viví mucho tiempo, para mí River fue mucho”, dijo para destacar su sentimiento por el elenco de Núñez y su formación allí hasta debutar como profesional en agosto de 2013 de la mano de Ramón Díaz como entrenador.

Siguiendo por la misma línea, el delantero que a partir de julio pertenecerá definitivamente al Torino de Italia, agregó: “Estaba ahí 12 horas por día, iba al colegio, salía de ahí e iba a inferiores, y salí de River. Para mí es inevitable, River era todo”.

En cuanto a la posibilidad de regresar a River tras 10 años, la situación no es sencilla. Esto se debe a que Torino comprará su pase después de estar a préstamo en Napoli y para desprenderse de él aceptarán una cifra similar a la que invertirán por él, que serán aproximadamente 7 millones de euros.

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“De Simeone prefiero no dar detalles, por lo general se da mucho menos pero veo que no es suficiente”, comentó al respecto Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, al ser consultado por la posibilidad de que su equipo incorpore al futbolista luego del Mundial.

Los números de Giovanni Simeone en la temporada

En el último curso, el delantero de 30 años disputó un total de 35 partidos, en los que convirtió 11 goles y aportó 2 asistencias. Además recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 2372 minutos en cancha.

Datos claves

River Plate inició conversaciones para fichar al delantero Giovanni Simeone del Torino de Italia.

inició conversaciones para fichar al delantero del Torino de Italia. El Torino comprará el pase de Simeone por aproximadamente 7 millones de euros en julio.

en julio. Simeone sumó 11 goles y 2 asistencias en 35 partidos durante la última temporada.