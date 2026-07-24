Independiente llegó a un acuerdo con Fortaleza y sumó a Imanol Machuca pese a la sanción que le impuso FIFA

Terminó su préstamo en Vélez, regresó a Fortaleza y ahora, pese a su sanción en FIFA, jugará en Independiente.

Independiente sigue moviéndose en el mercado de pases luego de incorporar a Maximiliano Meza y Santiago Mele, quienes fueron dos pedidos expresos del entrenador Gustavo Quinteros. Pero ahora, pidió por un volante ofensivo que ya había estado cerca del club de Avellaneda: Imanol Machuca.

Pese a que está suspendido por FIFA hasta noviembre, el ex Unión llega desde Fortaleza por medio de una compra: el Rojo adquiere el 60% del pase luego de que desembolsaran 750.000 dólares. En la negociación, el club brasileño se quedó con un 20% de la ficha, mientras que el 20% restante pertenecerá al futbolista.

En los próximos días viajará para realizarse la revisión médica y luego estampar la firma en su contrato, el cual lo unirá a la institución presidida por Néstor Grindetti por los próximos tres años y medio. De esta manera, en Independiente siguen adquiriendo refuerzos para intentar romper la racha de 24 años sin títulos locales.

Imanol Machuca, futbolista de Fortaleza que llega a Independiente. (Miguel Schincariol/Getty Images)

La sanción que recibió Imanol Machuca

Tras disputar apenas cuatro partidos en 2026, el TAS ratificó la sanción para Imanol Machuca. El jugador que estaba a préstamo en Vélez, al igual que Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, deberá cumplir con los doce meses de suspensión que le impuso la FIFA por la falsificación de documentos de la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) para poder utilizarlo en las Eliminatorias para la Copa Asiática.

La prohibición fue confirmada a primera hora del pasado jueves 5 de marzo, por lo que Guillermo Barros Schelotto no pudo contar con sus servicios desde aquella fecha. Cabe aclarar que el futbolista ya cumplió cuatro meses de sanción entre septiembre y enero, así que serán ocho meses sin actividad oficial.

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Lo único que cambió el TAS fue la prohibición al futbolista de entrenarse y de participar de “otras actividades relacionadas con el fútbol“. De esta manera, la sanción solo se aplica a los partidos.

El comunicado del TAS

Tras considerar las pruebas, el Panel del TAS determinó que la infracción por falsificación de documentos de elegibilidad quedó establecida y que la suspensión de 12 meses para disputar partidos fue una sanción razonable y proporcionada para los jugadores, dada su responsabilidad cómplice en este fraude. Sin embargo, de conformidad con el Artículo 22 del FDC [Código Disciplinario], el Panel decidió que la prohibición solo debe aplicarse a los partidos y no a todas las actividades relacionadas con el fútbol. Esto significa que los jugadores pueden reanudar los entrenamientos con sus respectivos clubes durante la suspensión. En consecuencia, las apelaciones de los jugadores fueron estimadas parcialmente y las sanciones se modifican en parte.

La prohibición de jugar partidos comienza hoy, 5 de marzo de 2026, reconociéndose a su favor el período comprendido entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026 inclusive, en el que la suspensión se cumplió efectivamente. El Panel del TAS consideró que la multa de 350.000 CHF [Francos Suizos] impuesta a la FAM estaba justificada y era proporcionada.

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Se trata de una decisión operativa (sin los fundamentos jurídicos); el Laudo completo del TAS se emitirá a su debido tiempo. Más adelante se publicará una decisión fundamentada y, a efectos legales, solo será vinculante la redacción utilizada en la decisión escrita.

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