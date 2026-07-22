Santiago Mele plantó a Colo-Colo y tras el penoso Mundial con Uruguay atajará en Independiente

A sus 28 años, el arquero uruguayo con pasado en Unión, regresará al fútbol argentino para atajar en Independiente.

Independiente quiere romper la racha de 24 años sin títulos a nivel local y, con Gustavo Quinteros a la cabeza, buscará consagrarse en el Torneo Clausura que inicia este jueves. Si bien el Rojo recién jugará el domingo, donde le tocará visitar a Estudiantes de La Plata, aún intenta conseguir refuerzos para jerarquizar el plantel.

Tras sumar a Maximiliano Meza, que llegó libre tras rescindir su contrato con River, el que se incorporará en las próximas horas luego de dejar plantado a Colo-Colo, es el arquero uruguayo Santiago Mele. El ex Unión volverá a jugar en el fútbol argentino y buscará brindar una buena imagen.

Santiago Mele, nuevo arquero de Independiente.

Mele, de 28 años, viene de ser uno de los tres arqueros que tuvo Uruguay en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde no brindaron una buena actuación, se marcharon en la fase de grupos y recibieron una enorme cantidad de críticas. El oriundo de Montevideo llega por medio de un préstamo de un año y sin cargo.

Estaba todo arreglado entre el futbolista y el conjunto chileno. De hecho, ya estaba a punto de viajar hacia el país trasandino. Pero desde Independiente se movieron rápido, llegaron a un acuerdo con Monterrey y terminaron de convencer al surgido de Centro Atlético Fénix.

Cabe destacar que los de Avellaneda acordaron con sus pares mexicanos que habrá una opción de compra por 3.000.000 de dólares a cambio del 80% de la ficha del ex Junior de Barranquilla y el salario que perciba será abonado por ambas instituciones. De esa manera, quedó todo finiquitado para que entre este miércoles y el jueves 23 de julio viaje al país y firme su vínculo.

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Las estadísticas de Santiago Mele

La carrera de Santiago Mele estaba desarrollándose en Monterrey antes de llegar a Independiente, y en el elenco mexicano disputó 20 partidos: le marcaron 31 goles, mantuvo la valla invicta en cinco ocasiones, recibió dos amonestaciones y fue expulsado una sola vez. Además, participó de 1.790 minutos.

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