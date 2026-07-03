River vs. Flamengo: qué canal lo pasa, cómo ver por TV, dónde están jugando y a qué hora empieza

El nuevo River de Eduardo Coudet pone primera. Después de unos días de vacaciones, los futbolistas regresaron a los trabajos en el predio de Ezeiza, para luego marcharse rumbo a Alicante, España, para hacer la parte más dura de la pretemporada. Por primera vez, el Chacho pudo tener a sus jugadores por unas semanas sin competencia oficial, mientras que la dirigencia cerró algunos refuerzos importantes.
Luego de varios días de trabajo en Alicante, River partió rumbo a Faro, Portugal, para jugar un amistoso ante Flamengo en el Estadio Algarve. El Millonario se medirá ante el Mengao a partir de las 15.30 horas y al Chacho le servirá para empezar a ver cómo están sus jugadores luego de unos días intensos de entrenamiento.
¿Qué canal pasa River vs. Flamengo?
El duelo entre River y Flamengo comenzará a partir de las 15.30 horas de Argentina se podrá ver en exclusiva a través de Disney+, en el pack premium de la plataforma. Será el primer duelo del semestre del equipo de Eduardo Coudet, que cuenta con tres de sus cinco refuerzos, mientras que todavía está a la espera del arribo de Rafael Santos Borré y Nicolás Otamendi está en el Mundial.
River vs. Flamengo: horario por países
- Argentina: 15:30
- Brasil: 15:30
- Uruguay: 15:30
- Chile: 14:30
- Perú: 13:30
- Ecuador: 13:30
- Colombia: 13:30
- México: 12:30
La probable formación de River vs. Flamengo
Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría a la cancha desde el arranque con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
Aníbal Moreno. (Foto: Getty).
Los refuerzos de River
- Nicolás Otamendi
- Mauro Arambarri
- Giovanni González
- Lucas Beltrán
- Rafael Santos Borré