River vs. Flamengo: qué canal lo pasa, cómo ver por TV, dónde están jugando y a qué hora empieza

El Millonario se mide ante el Mengao en el marco de un amistoso de pretemporada donde sumarán minutos algunos de los refuerzos.

El nuevo River de Eduardo Coudet pone primera. Después de unos días de vacaciones, los futbolistas regresaron a los trabajos en el predio de Ezeiza, para luego marcharse rumbo a Alicante, España, para hacer la parte más dura de la pretemporada. Por primera vez, el Chacho pudo tener a sus jugadores por unas semanas sin competencia oficial, mientras que la dirigencia cerró algunos refuerzos importantes.

Luego de varios días de trabajo en Alicante, River partió rumbo a Faro, Portugal, para jugar un amistoso ante Flamengo en el Estadio Algarve. El Millonario se medirá ante el Mengao a partir de las 15.30 horas y al Chacho le servirá para empezar a ver cómo están sus jugadores luego de unos días intensos de entrenamiento.

¿Qué canal pasa River vs. Flamengo?

El duelo entre River y Flamengo comenzará a partir de las 15.30 horas de Argentina se podrá ver en exclusiva a través de Disney+, en el pack premium de la plataforma. Será el primer duelo del semestre del equipo de Eduardo Coudet, que cuenta con tres de sus cinco refuerzos, mientras que todavía está a la espera del arribo de Rafael Santos Borré y Nicolás Otamendi está en el Mundial.

River vs. Flamengo: horario por países

Argentina : 15:30

: 15:30 Brasil : 15:30

: 15:30 Uruguay : 15:30

: 15:30 Chile : 14:30

: 14:30 Perú : 13:30

: 13:30 Ecuador : 13:30

: 13:30 Colombia : 13:30

: 13:30 México: 12:30

La probable formación de River vs. Flamengo

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría a la cancha desde el arranque con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Aníbal Moreno. (Foto: Getty).

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Los refuerzos de River