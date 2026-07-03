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River Plate

River vs. Flamengo: qué canal lo pasa, cómo ver por TV, dónde están jugando y a qué hora empieza

El Millonario se mide ante el Mengao en el marco de un amistoso de pretemporada donde sumarán minutos algunos de los refuerzos.

Facundo Colidio y Agustín Rossi
© GettyFacundo Colidio y Agustín Rossi

El nuevo River de Eduardo Coudet pone primera. Después de unos días de vacaciones, los futbolistas regresaron a los trabajos en el predio de Ezeiza, para luego marcharse rumbo a Alicante, España, para hacer la parte más dura de la pretemporada. Por primera vez, el Chacho pudo tener a sus jugadores por unas semanas sin competencia oficial, mientras que la dirigencia cerró algunos refuerzos importantes.

Luego de varios días de trabajo en Alicante, River partió rumbo a Faro, Portugal, para jugar un amistoso ante Flamengo en el Estadio Algarve. El Millonario se medirá ante el Mengao a partir de las 15.30 horas y al Chacho le servirá para empezar a ver cómo están sus jugadores luego de unos días intensos de entrenamiento.

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¿Qué canal pasa River vs. Flamengo?

El duelo entre River y Flamengo comenzará a partir de las 15.30 horas de Argentina se podrá ver en exclusiva a través de Disney+, en el pack premium de la plataforma. Será el primer duelo del semestre del equipo de Eduardo Coudet, que cuenta con tres de sus cinco refuerzos, mientras que todavía está a la espera del arribo de Rafael Santos Borré y Nicolás Otamendi está en el Mundial.

River vs. Flamengo: horario por países

  • Argentina: 15:30
  • Brasil: 15:30
  • Uruguay: 15:30
  • Chile: 14:30
  • Perú: 13:30
  • Ecuador: 13:30
  • Colombia: 13:30
  • México: 12:30

La probable formación de River vs. Flamengo

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Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría a la cancha desde el arranque con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Aníbal Moreno. (Foto: Getty).

Aníbal Moreno. (Foto: Getty).

Los refuerzos de River

  • Nicolás Otamendi
  • Mauro Arambarri
  • Giovanni González
  • Lucas Beltrán
  • Rafael Santos Borré
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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