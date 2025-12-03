Es tendencia:
Román Vega presiona para llegar a River: “Si me llama Gallardo lo voy a atender”

El lateral se hizo eco del interés del Millonario y ve con buenos ojos volver al país para estar más cerca de la Selección Argentina.

Por Lautaro Toschi

Román Vega y su hija
Marcelo Gallardo sabe a la perfección que debe reforzar el plantel de River de cara al 2026. A diferencia de otros mercados de pases, en esta oportunidad, el club tiene un presupuesto claro y la intención es sumar poca cantidad, pero jugadores probados. Román Vega apareció en el radar para incorporarse y lucha por un lugar en la posición de lateral por izquierda.

El ex Argentinos Juniors se encuentra en Zenit y no ve con malos ojos volver al país. Así se lo contó el propio jugador a DSports Radio: “Mi deseo es ser campeón y lo que busco es eso. También sería lindo estar en Argentina y aprovechar para que mi hija crezca ahí. Ahora voy a estar desde el 7 de diciembre hasta el 11 de enero en Argentina y quiero disfrutar ese tiempo”.

Además, agregó: “Lógicamente que si me llama Gallardo le voy a atender el teléfono, sería una falta de respeto no hacerlo. Es alguien muy importante para el mundo del fútbol. Estoy muy bien acá y uno siempre quiere sentirse importante para el equipo, estamos al tanto de que junto a Gondou nos vinculan con River, no hemos hablado sobre eso”.

Román Vega marca a Franco Mastantuono. (Foto: Getty).

El deseo de jugar en River

Uno siempre desea que equipos como River se interesen en uno, sería lindo poder jugar en clubes de esa magnitud. Es el deseo y el anhelo que uno siempre tiene, pero estoy enfocado al máximo en el Zenit”, afirmó Vega.

También dijo: “Lo que yo siempre deseo es sentirme importante en los equipos en los que estoy. Tengo muchos objetivos en mi carrera profesional y uno de ellos es estar en la Selección, y creo que estando en Rusia me alejé de eso y quiero volver a sentirme importante“.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo busca reforzar el plantel de River Plate con pocos jugadores probados.
  • El lateral por izquierda Román Vega (ex Argentinos Juniors) se encuentra actualmente en Zenit.
  • Vega estará en Argentina entre el 7 de diciembre y el 11 de enero.
Lautaro Toschi

