Salomón Rondón trasladó su buen presente futbolístico en River a la Selección de Venezuela. El delantero volvió a convertir con la Vinotinto y ya lleva dos goles en cuatro partidos en las Eliminatorias Sudamericanas. En al conferencia de prensa post goleada a Chile, el ex-Everton recordó lo difícil que fue su llegada a Núñez.

“Lo he dicho muchas veces, fueron siete u ocho meses difíciles en Argentina”, reconoció Salo, que continuó: “Yo, para los que me conocen, soy una persona que nunca baja los brazos. No me rendí, sabía de la crítica, sabía de la exigencia de lo que representa River, sabía que ahí podía seguir compitiendo en la selección porque el campeonato argentino es muy complicado. Seguí trabajando y hoy me encuentro en plena forma física”.

“Sufrí bastante en lo personal, eso lo dejo para mí. Sigo haciendo las cosas que he venido haciendo durante toda mi carrera, que es trabajar, hacer las cosas bien y ese es el resultado de lo que ven hoy”, soltó Rondón, sacando pecho por su levantada.

Después, argumentó: “Llegué a un equipo con muy altísimo nivel, sin pretemporada, sin entrenamiento. Yo rescindo con el Everton y estoy prácticamente dos meses parado. Luego surge lo de River, lo acepto y voy a competir. Me costó adaptarme, no solo a mí, sino a mi familia. Ya creo que todos saben el caso”.

“Me quedo con lo que estoy viviendo hoy, que lo disfruto bastante. Esto no se vive todos los días, así que lo aprovecho con la cabeza bien centradita, como he sido siempre, con los pies bien en el piso, disfrutando y agradeciendo”, expresó.

Con la voz algo quebrada, cerró: “Dedicatoria especial a mi papá, que no está conmigo hoy, pero bueno, esto es para él”.

Rondón, elogiado por Casemiro en la previa de la fecha FIFA

Antes del 1 a 1 ante Brasil y Venezuela, el volante del Manchester United le tiró flores al goleador de la Vinotinto: Nosotros ya hemos hablado un poco sobre esa Selección. Sabemos que su gran jugador es Salomón Rondón. En mi opinión, es el gran jugador que marca la diferencia”.

Rondón en la Selección de Venezuela

Salomón Rondón tuvo su debut en la Selección de Venezuela hace más de una década, en el año 2008. Desde ese entonces acumula 41 goles en 101 partidos oficiales con la Vinotinto.

El día que Demichelis advirtió sobre la adaptación de Rondón

Hace tres meses, cuando el delantero era discutido, su entrenador lo defendió en una nota para el Diario Clarín: “Salomón ha vuelto a mudarse. Recién hace una semana tiene los papeles para poder hacerse un DNI. Y eso va de cosas estúpidas a complejas. Él vivía en Nordelta y tenía que entrar como visitante todos los días y se comía esperas de 30 minutos. Lo mismo para salir. Tampoco podés conducir. Son muchas las cosas que se juntan. El hincha no lo sabe y no lo ve”.

“Ha pagado el costo alto de la adaptación. Me ha pasado a mí también. Por ejemplo, una cosa menor: han tardado tres semanas en instalarme la televisión por cable en mi casa, siendo yo argentino y entrenador de River. Salomón vivió 19 años en Europa”, agregó.

Los números de Rondón en River

El venezolano ya lleva 28 partidos jugados con la camiseta de River y 8 goles convertidos. Lo más destacado es que anotó en 4 de sus últimas 6 presentaciones con el Millonario. Entre estos festejos, uno fue ante Boca en La Bombonera. Está de racha.