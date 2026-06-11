Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 11 de junio

Este jueves inicia la Copa del Mundo en Ciudad de México y habrá dos encuentros, ambos correspondientes al Grupo A.

La agenda futbolera de este jueves 11 de junio presenta una jornada histórica con el pitazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras una larga espera, la acción oficial de la cita máxima regresa con la jornada inaugural, donde la atención central estará en el debut de la Selección de México abriendo la competencia en su mítico territorio.

Además de la presentación del Tri en la capital, el cierre del día contará con un electrizante cruce entre Corea del Sur y República Checa que completará el estreno del primer grupo, ofreciendo un arranque mundialista de primer nivel desde la tarde hasta la medianoche.

PARTIDOS DEL JUEVES 11 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos (Grupo A)

México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

Estadio Azteca, Ciudad de México

Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO

14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+ España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+

21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Corea del Sur vs. República Checa

Estadio Akron, Guadalajara, México

Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 20:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno

20:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 04:00 (viernes 12 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

04:00 (viernes 12 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 22:00 (ET) / 19:00 (PT) | FS1, Telemundo, Universo, Peacock

La Selección de Corea del Sur hará su estreno en el Grupo A. (Foto: Getty).

¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?

Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).

DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final). Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto). México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.

ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto. Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos). Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador). Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos). España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.

DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN. Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.