Gabriele Mini, reserva de Alpine y líder del campeonato en F2, le pone presión a Colapinto: “El escenario más realista”

El italiano está teniendo una temporada de ensueño en la Fórmula 2 y se suma a la lista de pilotos que quieren ocupar ese segundo asiento en Alpine.

Estamos promediando la temporada 2026 de la Fórmula 1, y si bien Franco Colapinto tiene su lugar asegurado hasta final de la misma, su contrato termina una vez que se baje la bandera a cuadros en Abu Dhabi. Eso quiere decir que, a día de hoy, el segundo auto de Alpine en 2027 no tiene dueño, y hay varios pilotos hambrientos de ocuparlo.

La Fórmula 1 está disponible en Disney+

Días atrás fue reportado el diálogo entre Alex Albon y su gente con Alpine, para conocer la situación, y ahora Gabriele Mini, piloto reserva de la escudería francesa y líder del campeonato de la Fórmula 2, también se ha postulado para tomar un lugar junto a Pierre Gasly en el garaje en 2027.

Gabriele Mini quiere dar pronto el salto a F1. (Getty)

En diálogo con Motorsport, el italiano de 21 años admitió que espera dar el salto a Fórmula 1 más pronto que tarde: “Ojalá sea el año que viene. Parece el escenario más realista por ahora“, expresó. “Ya veremos. Si no es el año que viene, quizás sea dentro de un año. En cualquier caso, espero que no tarde mucho más”, completó al respecto.

Gabriele Mini es uno de los pilotos más destacados hoy en día en la parrilla de la Fórmula 2, habiendo sido campeón de Fórmula 4 italiana y subcampeón tanto en Fórmula Regional como Fórmula 3. Siendo reserva de Alpine, uno de sus autos en F1 es el lugar al que aspira.

De los pilotos reserva de Alpine, Mini es el que está teniendo mejor temporada en F2. (Getty)

Publicidad

Franco Colapinto tiene la ventaja, ya que puede demostrar desde arriba del auto

Está claro que si bien no tiene contrato asegurado para 2027, Franco Colapinto es el piloto que parte con ventaja para hacerse con el auto en Alpine para la próxima temporada. El argentino está teniendo una campaña sólida en este 2026 y demostrando que, cuando el auto está, es capaz de meterlo en los puntos, siempre y cuando el equipo también cumpla con su parte.

La ventaja está del lado de Colapinto. (Getty)

Franco tendrá varios otros pilotos interesados por su lugar en un auto de parte media-alta de la parrilla y con capacidad de sumar puntos prácticamente cada fin de semana. Pero la ventaja está de su lado, él será quien corra hasta final de año y pueda demostrar que merece continuar allí en 2027.

Publicidad

Síntesis