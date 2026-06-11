Boca hoy: rescindió Ander Herrera, se analiza el futuro de Edinson Cavani y más

La jornada del jueves 11 de junio encuentra a Boca tomando decisiones fuertes para su futuro. La salida de Ander Herrera, el análisis de la situación de Edinson Cavani y las negociaciones por Sebastián Villa son de lo más destacado en el Xeneize.

Por primera vez, Boca analiza dejar salir a Edinson Cavani

Luego de un primer semestre en el que tan solo pudo estar presente en dos partidos, el delantero de Boca, Edinson Cavani, se sometió a una termolesión por radiofrecuencia con el fin de evitar una intervención quirúrgica y cambiar su situación para poder estar nuevamente en las canchas lo antes posible.

Más allá de esto, ante la llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador, podría darse un nuevo cambio en la situación de Cavani debido a que en la institución no están conformes por la cantidad de encuentros que se perdió a lo largo del año futbolístico. Es que, según pudo saber Bolavip, por primera vez el Xeneize está analizando el futuro de Cavani.

Ander Herrera se va de Boca

Antes de llegar a Buenos Aires para firmar el contrato que lo vinculará formalmente a Boca, Rodolfo Arruabarrena ya comunicó algunas decisiones importantes respecto al plantel y una de ellas es que no contará con el español Ander Herrera, mediocampista que cada vez que estuvo en condiciones de jugar había sido importante para Claudio Úbeda.

Por ese motivo, según pudo saber Bolavip, el club y el jugador de 36 años que tenía contrato hasta diciembre de este año acordaron una rescisión de mutuo acuerdo. Al dejar de formar parte del Xeneize, habrá que esperar para saber si su decisión a futuro es buscar nuevo destino o poner fin a su carrera profesional.

Boca quiere a Villa

Hace algunas semanas que Boca comenzó a moverse dentro del mercado de pases con el afán de poder repatriar al colombiano Sebastián Villa. Si bien desde Independiente Rivadavia se mostraban férreos ante una negociación, en las últimas horas hubo un llamado de Juan Román Riquelme que modificó la postura.

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Más allá de que el propio Villa tuvo declaraciones ambiguas, donde sostuvo públicamente que deseaba regresar a Brandsen 805, pero también se animó a coquetear con River, quien lo buscó a principio de año por un pedido de Marcelo Gallardo, desde La Ribera levantaron el teléfono, se comunicaron con la provincia de Mendoza y ahora existe la posibilidad de que el nacido en Bello vuelva a vestirse de azul y oro.