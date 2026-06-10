Se terminó la espera: comienza el Mundial 2026 y esto es todo lo que hay que saber

Comienza la lucha hacia la copa más linda y más codiciada del planeta. Este 11 de junio se pone fin a la espera que lleva tres años y medio, al darse el ansiado inicio al Mundial 2026. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se celebrará en tres sedes diferentes, las cuales ya tienen todo preparado para albergar el evento más grande del año en términos deportivos.
Estados Unidos, México y Canadá se encuentran listos para la recepción de las 48 selecciones que serán parte del certamen que durará desde este 11 de junio hasta el 19 de julio, en unos 38 días a puro fútbol que tendrán su estreno en el mítico Estadio Azteca con un partidazo entre México y Sudáfrica, que casualmente repetirá el partido inaugural del Mundial 2010.
El compromiso que dará el puntapié inicial a la Copa del Mundo se dará a las 16:00 de Argentina, con la previa ceremonia musical y artística dividida entre las tres sedes. Más tarde, a las 23:00 argentinas, en Guadalajara, República Checa y Corea del Sur también harán su estreno.
A partir de este mismo jueves, con el comienzo del Mundial, se darán entre 4 y 6 partidos por día hasta que culmine la fase de grupos el 27 de junio. A continuación, todos los detalles sobre el inicio de la contienda que paralizará al planeta.
Dónde ver los partidos en Argentina: cuándo se juegan
Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Argentina quedaron distribuidos entre varios canales y plataformas.
TV abierta y cable:
- TV Pública — transmitirá todos los partidos de la Selección argentina en señal abierta.
- Radio Nacional — cobertura radial de todos los partidos del equipo nacional.
- DirecTV Sports — cobertura completa del torneo por señal satelital = 104 partidos.
- ESPN y Disney+ — 30 partidos (22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final).
Plataformas digitales:
- FIFA+ — streaming gratuito de partidos seleccionados.
- Plataformas digitales de RTA (TV Pública y Radio Nacional) — todos los partidos de Argentina sin costo.
- Paramount+ — cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV.
- Prime Video — cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV.
- DGo — cobertura completa del torneo al ser la plataforma de streaming de DirecTV = 104 partidos.
Las 16 sedes divididas entre México, EEUU y Canadá: sus datos clave
México
|Ciudad
|Estadio (nombre FIFA)
|Capacidad aprox.
|Altitud
|Tipo de partidos
|Ciudad de México
|Estadio Ciudad de México (Azteca / Banorte)
|89,000
|2,240 m
|Inaugural, fase de grupos, 16avos y 8vos
|Guadalajara
|Estadio Guadalajara (Akron)
|49,000
|1,500 m
|Fase de grupos
|Monterrey
|Estadio Monterrey (BBVA)
|53,000
|540 m
|Fase de grupos y 16avos
Canadá
|Ciudad
|Estadio
|Capacidad
|Superficie
|Clima jun-jul
|Aeropuerto principal
|Toronto
|Toronto Stadium (BMO Field)
|45,000
|Césped híbrido
|20-27°C, húmedo
|Toronto Pearson (YYZ)
|Vancouver
|Vancouver Stadium (BC Place)
|54,000
|Césped híbrido
|17-23°C, posible lluvia
|Vancouver Intl (YVR)
Estados Unidos -por región-
|Región
|Ciudades
|Estadios destacados
|Partidos clave
|Oeste
|Los Ángeles, San Francisco, Seattle
|SoFi Stadium, Levi’s Stadium, Lumen Field
|Grupos, 16avos, 8vos y 4tos
|Central
|Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta
|AT&T Stadium, NRG Stadium, Arrowhead Stadium, Mercedes-Benz Stadium
|Grupos, 16avos, 8vos, 4tos y semifinal
|Este
|NY/NJ, Boston, Filadelfia, Miami
|MetLife Stadium, Gillette Stadium, Lincoln Financial Field, Hard Rock Stadium
|Grupos, 16avos, 8vos, 4tos, FINAL y 3er puesto
El Metlife, sede de la final del Mundial, en Nueva Jersey
El jugador a ver de cada selección
Grupo A
- México: Gilberto Mora (Tijuana)
- Sudáfrica: Lyle Foster (Burnley – Inglaterra)
- Corea del Sur: Heung Min Son (LAFC – EEUU)
- República Checa: Patrick Schick (Bayer Leverkusen – Alemania)
Grupo B
- Canadá: Alphonso Davies (Bayern Múnich – Alemania)
- Bosnia y Herzegovina: Edin Dzeko (Schalke 04 – Alemania)
- Qatar: Akram Afif (Al Sadd)
- Suiza: Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Alemania)
Grupo C
- Brasil: Neymar (Santos)
- Marruecos: Achraf Hakimi (PSG – Francia)
- Escocia: Scott McTominay (Napoli – Italia)
- Haití: Wilson Isidor (Sunderland – Inglaterra)
Grupo D
- Estados Unidos: Christian Pulisic (Milan – Italia)
- Australia: Nestory Irankunda (Watford – Inglaterra)
- Paraguay: Diego Gómez (Brighton – Inglaterra)
- Turquía: Kenan Yildiz (Juventus – Italia)
Grupo E
- Alemania: Jamal Musiala (Bayern Múnich)
- Ecuador: Willian Pacho (PSG – Francia)
- Costa de Marfil: Amad Diallo (Manchester United – Inglaterra)
- Curazao: Tahith Chong (Sheffield United – Inglaterra)
Grupo F
- Países Bajos: Virgil van Dijk (Liverpool – Inglaterra)
- Japón: Takefusa Kubo (Real Sociedad – España)
- Túnez: Hannibal Mejbri (Burnley – Inglaterra)
- Suecia: Viktor Gyökeres (Arsenal – Inglaterra)
Grupo G
- Bélgica: Thibaut Courtois (Real Madrid – España)
- Irán: Alireza Beiranvand (Traktor FC)
- Egipto: Mohamed Salah (Liverpool – Inglaterra)
- Nueva Zelanda: Chris Wood (Nottingham Forest – Inglaterra)
Grupo H
- España: Lamine Yamal (Barcelona)
- Uruguay: Federico Valverde (Real Madrid – España)
- Arabia Saudita: Salem Al-Dawsari (Al Hilal)
- Cabo Verde: Logan Costa (Villarreal – España)
Grupo I
- Francia: Kylian Mbappé (Real Madrid – España)
- Noruega: Erling Haaland (Manchester City – Inglaterra)
- Senegal: Ilman Ndiaye (Everton – Inglaterra)
- Irak: Ali Al-Hamadi (Luton Town – Inglaterra)
Grupo J
- Argentina: Lionel Messi (Inter Miami – EEUU)
- Austria: Konrad Laimer (Bayern Múnich – Alemania)
- Argelia: Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Alemania)
- Jordania: Mousa Al Taamari (Stade de Rennes – Francia)
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina
Grupo K
- Portugal: Cristiano Ronaldo (Al Nassr – Arabia Saudita)
- Colombia: Luis Díaz (Bayern Múnich – Alemania)
- Uzbekistán: Abdukodir Khusanov (Manchester City – Inglaterra)
- RD Congo: Yoane Wissa (Newcastle – Inglaterra)
Grupo L
- Inglaterra: Harry Kane (Bayern Múnich – Alemania)
- Croacia: Luka Modric (Milan – Italia)
- Ghana: Antoine Semenyo (Manchester City – Inglaterra)
- Panamá: Cecilio Waterman (Universidad de Concepción – Chile)
El formato del Mundial con 48 selecciones
El Mundial 2026 estrena un esquema inédito que cambia las reglas del juego respecto a Qatar 2022.
- 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos
- Clasifican a la siguiente fase: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros
- Se incorporan los dieciseisavos de final, una ronda eliminatoria nueva
- Los equipos que lleguen a la final habrán disputado 8 partidos, uno más que en ediciones anteriores
- El total de rondas: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final
Los 12 grupos del Mundial
El fixture completo del Mundial y las fechas clave
|Fase
|Fechas
|Fase de grupos
|11 al 27 de junio
|Dieciseisavos de final
|28 de junio al 3 de julio
|Octavos de final
|4 al 7 de julio
|Cuartos de final
|9 al 11 de julio
|Semifinales
|14 y 15 de julio
|Tercer puesto
|18 de julio (Miami)
|Gran Final
|19 de julio (Nueva York/Nueva Jersey)