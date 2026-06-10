Se terminó la espera: comienza el Mundial 2026 y esto es todo lo que hay que saber

Este jueves comienza la Copa del Mundo y se desarrollarán los dos partidos correspondientes a la fecha 1 del Grupo A. No te pierdas ni un detalle del certamen.

Comienza la lucha hacia la copa más linda y más codiciada del planeta. Este 11 de junio se pone fin a la espera que lleva tres años y medio, al darse el ansiado inicio al Mundial 2026. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se celebrará en tres sedes diferentes, las cuales ya tienen todo preparado para albergar el evento más grande del año en términos deportivos.

Estados Unidos, México y Canadá se encuentran listos para la recepción de las 48 selecciones que serán parte del certamen que durará desde este 11 de junio hasta el 19 de julio, en unos 38 días a puro fútbol que tendrán su estreno en el mítico Estadio Azteca con un partidazo entre México y Sudáfrica, que casualmente repetirá el partido inaugural del Mundial 2010.

El compromiso que dará el puntapié inicial a la Copa del Mundo se dará a las 16:00 de Argentina, con la previa ceremonia musical y artística dividida entre las tres sedes. Más tarde, a las 23:00 argentinas, en Guadalajara, República Checa y Corea del Sur también harán su estreno.

A partir de este mismo jueves, con el comienzo del Mundial, se darán entre 4 y 6 partidos por día hasta que culmine la fase de grupos el 27 de junio. A continuación, todos los detalles sobre el inicio de la contienda que paralizará al planeta.

Dónde ver los partidos en Argentina: cuándo se juegan

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Argentina quedaron distribuidos entre varios canales y plataformas.

TV abierta y cable:

TV Pública — transmitirá todos los partidos de la Selección argentina en señal abierta.

— transmitirá todos los partidos de la Selección argentina en señal abierta. Radio Nacional — cobertura radial de todos los partidos del equipo nacional.

— cobertura radial de todos los partidos del equipo nacional. DirecTV Sports — cobertura completa del torneo por señal satelital = 104 partidos.

— cobertura completa del torneo por señal satelital = 104 partidos. ESPN y Disney+ — 30 partidos (22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final).

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Plataformas digitales:

FIFA+ — streaming gratuito de partidos seleccionados.

— streaming gratuito de partidos seleccionados. Plataformas digitales de RTA (TV Pública y Radio Nacional) — todos los partidos de Argentina sin costo.

(TV Pública y Radio Nacional) — todos los partidos de Argentina sin costo. Paramount+ — cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV.

— cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV. Prime Video — cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV.

— cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV. DGo — cobertura completa del torneo al ser la plataforma de streaming de DirecTV = 104 partidos.

Las 16 sedes divididas entre México, EEUU y Canadá: sus datos clave

México

Ciudad Estadio (nombre FIFA) Capacidad aprox. Altitud Tipo de partidos Ciudad de México Estadio Ciudad de México (Azteca / Banorte) 89,000 2,240 m Inaugural, fase de grupos, 16avos y 8vos Guadalajara Estadio Guadalajara (Akron) 49,000 1,500 m Fase de grupos Monterrey Estadio Monterrey (BBVA) 53,000 540 m Fase de grupos y 16avos

Canadá

Ciudad Estadio Capacidad Superficie Clima jun-jul Aeropuerto principal Toronto Toronto Stadium (BMO Field) 45,000 Césped híbrido 20-27°C, húmedo Toronto Pearson (YYZ) Vancouver Vancouver Stadium (BC Place) 54,000 Césped híbrido 17-23°C, posible lluvia Vancouver Intl (YVR)

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Estados Unidos -por región-

Región Ciudades Estadios destacados Partidos clave Oeste Los Ángeles, San Francisco, Seattle SoFi Stadium, Levi’s Stadium, Lumen Field Grupos, 16avos, 8vos y 4tos Central Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta AT&T Stadium, NRG Stadium, Arrowhead Stadium, Mercedes-Benz Stadium Grupos, 16avos, 8vos, 4tos y semifinal Este NY/NJ, Boston, Filadelfia, Miami MetLife Stadium, Gillette Stadium, Lincoln Financial Field, Hard Rock Stadium Grupos, 16avos, 8vos, 4tos, FINAL y 3er puesto

El Metlife, sede de la final del Mundial, en Nueva Jersey

El jugador a ver de cada selección

Grupo A

México : Gilberto Mora (Tijuana)

: Gilberto Mora (Tijuana) Sudáfrica : Lyle Foster (Burnley – Inglaterra)

: Lyle Foster (Burnley – Inglaterra) Corea del Sur: Heung Min Son (LAFC – EEUU)

Heung Min Son (LAFC – EEUU) República Checa: Patrick Schick (Bayer Leverkusen – Alemania)

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Grupo B

Canadá : Alphonso Davies (Bayern Múnich – Alemania)

: Alphonso Davies (Bayern Múnich – Alemania) Bosnia y Herzegovina : Edin Dzeko (Schalke 04 – Alemania)

: Edin Dzeko (Schalke 04 – Alemania) Qatar : Akram Afif (Al Sadd)

: Akram Afif (Al Sadd) Suiza: Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Alemania)

Grupo C

Brasil : Neymar (Santos)

: Neymar (Santos) Marruecos : Achraf Hakimi (PSG – Francia)

: Achraf Hakimi (PSG – Francia) Escocia : Scott McTominay (Napoli – Italia)

: Scott McTominay (Napoli – Italia) Haití: Wilson Isidor (Sunderland – Inglaterra)

Grupo D

Estados Unidos : Christian Pulisic (Milan – Italia)

: Christian Pulisic (Milan – Italia) Australia : Nestory Irankunda (Watford – Inglaterra)

: Nestory Irankunda (Watford – Inglaterra) Paraguay : Diego Gómez (Brighton – Inglaterra)

: Diego Gómez (Brighton – Inglaterra) Turquía: Kenan Yildiz (Juventus – Italia)

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Grupo E

Alemania : Jamal Musiala (Bayern Múnich)

: Jamal Musiala (Bayern Múnich) Ecuador : Willian Pacho (PSG – Francia)

: Willian Pacho (PSG – Francia) Costa de Marfil : Amad Diallo (Manchester United – Inglaterra)

: Amad Diallo (Manchester United – Inglaterra) Curazao: Tahith Chong (Sheffield United – Inglaterra)

Grupo F

Países Bajos : Virgil van Dijk (Liverpool – Inglaterra)

: Virgil van Dijk (Liverpool – Inglaterra) Japón : Takefusa Kubo (Real Sociedad – España)

: Takefusa Kubo (Real Sociedad – España) Túnez : Hannibal Mejbri (Burnley – Inglaterra)

: Hannibal Mejbri (Burnley – Inglaterra) Suecia: Viktor Gyökeres (Arsenal – Inglaterra)

Grupo G

Bélgica : Thibaut Courtois (Real Madrid – España)

: Thibaut Courtois (Real Madrid – España) Irán : Alireza Beiranvand (Traktor FC)

: Alireza Beiranvand (Traktor FC) Egipto : Mohamed Salah (Liverpool – Inglaterra)

: Mohamed Salah (Liverpool – Inglaterra) Nueva Zelanda: Chris Wood (Nottingham Forest – Inglaterra)

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Grupo H

España : Lamine Yamal (Barcelona)

: Lamine Yamal (Barcelona) Uruguay : Federico Valverde (Real Madrid – España)

: Federico Valverde (Real Madrid – España) Arabia Saudita : Salem Al-Dawsari (Al Hilal)

: Salem Al-Dawsari (Al Hilal) Cabo Verde: Logan Costa (Villarreal – España)

Grupo I

Francia : Kylian Mbappé (Real Madrid – España)

: Kylian Mbappé (Real Madrid – España) Noruega : Erling Haaland (Manchester City – Inglaterra)

: Erling Haaland (Manchester City – Inglaterra) Senegal : Ilman Ndiaye (Everton – Inglaterra)

: Ilman Ndiaye (Everton – Inglaterra) Irak: Ali Al-Hamadi (Luton Town – Inglaterra)

Grupo J

Argentina : Lionel Messi (Inter Miami – EEUU)

: Lionel Messi (Inter Miami – EEUU) Austria : Konrad Laimer (Bayern Múnich – Alemania)

: Konrad Laimer (Bayern Múnich – Alemania) Argelia : Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Alemania)

: Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Alemania) Jordania: Mousa Al Taamari (Stade de Rennes – Francia)

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Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina

Grupo K

Portugal : Cristiano Ronaldo (Al Nassr – Arabia Saudita)

: Cristiano Ronaldo (Al Nassr – Arabia Saudita) Colombia : Luis Díaz (Bayern Múnich – Alemania)

: Luis Díaz (Bayern Múnich – Alemania) Uzbekistán : Abdukodir Khusanov (Manchester City – Inglaterra)

: Abdukodir Khusanov (Manchester City – Inglaterra) RD Congo: Yoane Wissa (Newcastle – Inglaterra)

Grupo L

Inglaterra : Harry Kane (Bayern Múnich – Alemania)

: Harry Kane (Bayern Múnich – Alemania) Croacia : Luka Modric (Milan – Italia)

: Luka Modric (Milan – Italia) Ghana : Antoine Semenyo (Manchester City – Inglaterra)

: Antoine Semenyo (Manchester City – Inglaterra) Panamá: Cecilio Waterman (Universidad de Concepción – Chile)

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El formato del Mundial con 48 selecciones

El Mundial 2026 estrena un esquema inédito que cambia las reglas del juego respecto a Qatar 2022.

48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos

divididas en Clasifican a la siguiente fase: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros

más los Se incorporan los dieciseisavos de final , una ronda eliminatoria nueva

, una ronda eliminatoria nueva Los equipos que lleguen a la final habrán disputado 8 partidos , uno más que en ediciones anteriores

, uno más que en ediciones anteriores El total de rondas: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final

Los 12 grupos del Mundial

El fixture completo del Mundial y las fechas clave

Fase Fechas Fase de grupos 11 al 27 de junio Dieciseisavos de final 28 de junio al 3 de julio Octavos de final 4 al 7 de julio Cuartos de final 9 al 11 de julio Semifinales 14 y 15 de julio Tercer puesto 18 de julio (Miami) Gran Final 19 de julio (Nueva York/Nueva Jersey)