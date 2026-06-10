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Mundial 2026

Se terminó la espera: comienza el Mundial 2026 y esto es todo lo que hay que saber

Este jueves comienza la Copa del Mundo y se desarrollarán los dos partidos correspondientes a la fecha 1 del Grupo A. No te pierdas ni un detalle del certamen.

Trofeo del Mundial
© GettyTrofeo del Mundial

Comienza la lucha hacia la copa más linda y más codiciada del planeta. Este 11 de junio se pone fin a la espera que lleva tres años y medio, al darse el ansiado inicio al Mundial 2026. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se celebrará en tres sedes diferentes, las cuales ya tienen todo preparado para albergar el evento más grande del año en términos deportivos.

Estados Unidos, México y Canadá se encuentran listos para la recepción de las 48 selecciones que serán parte del certamen que durará desde este 11 de junio hasta el 19 de julio, en unos 38 días a puro fútbol que tendrán su estreno en el mítico Estadio Azteca con un partidazo entre México y Sudáfrica, que casualmente repetirá el partido inaugural del Mundial 2010.

El compromiso que dará el puntapié inicial a la Copa del Mundo se dará a las 16:00 de Argentina, con la previa ceremonia musical y artística dividida entre las tres sedes. Más tarde, a las 23:00 argentinas, en Guadalajara, República Checa y Corea del Sur también harán su estreno.

A partir de este mismo jueves, con el comienzo del Mundial, se darán entre 4 y 6 partidos por día hasta que culmine la fase de grupos el 27 de junio. A continuación, todos los detalles sobre el inicio de la contienda que paralizará al planeta.

Dónde ver los partidos en Argentina: cuándo se juegan

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Argentina quedaron distribuidos entre varios canales y plataformas.

TV abierta y cable:

  • TV Pública — transmitirá todos los partidos de la Selección argentina en señal abierta.
  • Radio Nacional — cobertura radial de todos los partidos del equipo nacional.
  • DirecTV Sports — cobertura completa del torneo por señal satelital = 104 partidos.
  • ESPN y Disney+ 30 partidos (22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final).

Plataformas digitales:

  • FIFA+ — streaming gratuito de partidos seleccionados.
  • Plataformas digitales de RTA (TV Pública y Radio Nacional) — todos los partidos de Argentina sin costo.
  • Paramount+ — cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV.
  • Prime Video — cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV.
  • DGo — cobertura completa del torneo al ser la plataforma de streaming de DirecTV = 104 partidos.

Las 16 sedes divididas entre México, EEUU y Canadá: sus datos clave

Ver también

Mundial 2026: las 16 sedes, ciudades, estadios y cómo llegar a cada uno

México

CiudadEstadio (nombre FIFA)Capacidad aprox.AltitudTipo de partidos
Ciudad de MéxicoEstadio Ciudad de México (Azteca / Banorte)89,0002,240 mInaugural, fase de grupos, 16avos y 8vos
GuadalajaraEstadio Guadalajara (Akron)49,0001,500 mFase de grupos
MonterreyEstadio Monterrey (BBVA)53,000540 mFase de grupos y 16avos

Canadá

CiudadEstadioCapacidadSuperficieClima jun-julAeropuerto principal
TorontoToronto Stadium (BMO Field)45,000Césped híbrido20-27°C, húmedoToronto Pearson (YYZ)
VancouverVancouver Stadium (BC Place)54,000Césped híbrido17-23°C, posible lluviaVancouver Intl (YVR)

Estados Unidos -por región-

RegiónCiudadesEstadios destacadosPartidos clave
OesteLos Ángeles, San Francisco, SeattleSoFi Stadium, Levi’s Stadium, Lumen FieldGrupos, 16avos, 8vos y 4tos
CentralDallas, Houston, Kansas City, AtlantaAT&T Stadium, NRG Stadium, Arrowhead Stadium, Mercedes-Benz StadiumGrupos, 16avos, 8vos, 4tos y semifinal
EsteNY/NJ, Boston, Filadelfia, MiamiMetLife Stadium, Gillette Stadium, Lincoln Financial Field, Hard Rock StadiumGrupos, 16avos, 8vos, 4tos, FINAL y 3er puesto
El Metlife, sede de la final del Mundial, en Nueva Jersey

El Metlife, sede de la final del Mundial, en Nueva Jersey

El jugador a ver de cada selección

Grupo A

  • México: Gilberto Mora (Tijuana)
  • Sudáfrica: Lyle Foster (Burnley – Inglaterra)
  • Corea del Sur: Heung Min Son (LAFC – EEUU)
  • República Checa: Patrick Schick (Bayer Leverkusen – Alemania)

Grupo B

  • Canadá: Alphonso Davies (Bayern Múnich – Alemania)
  • Bosnia y Herzegovina: Edin Dzeko (Schalke 04 – Alemania)
  • Qatar: Akram Afif (Al Sadd)
  • Suiza: Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Alemania)

Grupo C

  • Brasil: Neymar (Santos)
  • Marruecos: Achraf Hakimi (PSG – Francia)
  • Escocia: Scott McTominay (Napoli – Italia)
  • Haití: Wilson Isidor (Sunderland – Inglaterra)

Grupo D

  • Estados Unidos: Christian Pulisic (Milan – Italia)
  • Australia: Nestory Irankunda (Watford – Inglaterra)
  • Paraguay: Diego Gómez (Brighton – Inglaterra)
  • Turquía: Kenan Yildiz (Juventus – Italia)

Grupo E

  • Alemania: Jamal Musiala (Bayern Múnich)
  • Ecuador: Willian Pacho (PSG – Francia)
  • Costa de Marfil: Amad Diallo (Manchester United – Inglaterra)
  • Curazao: Tahith Chong (Sheffield United – Inglaterra)

Grupo F

  • Países Bajos: Virgil van Dijk (Liverpool – Inglaterra)
  • Japón: Takefusa Kubo (Real Sociedad – España)
  • Túnez: Hannibal Mejbri (Burnley – Inglaterra)
  • Suecia: Viktor Gyökeres (Arsenal – Inglaterra)

Grupo G

  • Bélgica: Thibaut Courtois (Real Madrid – España)
  • Irán: Alireza Beiranvand (Traktor FC)
  • Egipto: Mohamed Salah (Liverpool – Inglaterra)
  • Nueva Zelanda: Chris Wood (Nottingham Forest – Inglaterra)

Grupo H

  • España: Lamine Yamal (Barcelona)
  • Uruguay: Federico Valverde (Real Madrid – España)
  • Arabia Saudita: Salem Al-Dawsari (Al Hilal)
  • Cabo Verde: Logan Costa (Villarreal – España)

Grupo I

  • Francia: Kylian Mbappé (Real Madrid – España)
  • Noruega: Erling Haaland (Manchester City – Inglaterra)
  • Senegal: Ilman Ndiaye (Everton – Inglaterra)
  • Irak: Ali Al-Hamadi (Luton Town – Inglaterra)

Grupo J

  • Argentina: Lionel Messi (Inter Miami – EEUU)
  • Austria: Konrad Laimer (Bayern Múnich – Alemania)
  • Argelia: Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Alemania)
  • Jordania: Mousa Al Taamari (Stade de Rennes – Francia)
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina

Grupo K

  • Portugal: Cristiano Ronaldo (Al Nassr – Arabia Saudita)
  • Colombia: Luis Díaz (Bayern Múnich – Alemania)
  • Uzbekistán: Abdukodir Khusanov (Manchester City – Inglaterra)
  • RD Congo: Yoane Wissa (Newcastle – Inglaterra)

Grupo L

  • Inglaterra: Harry Kane (Bayern Múnich – Alemania)
  • Croacia: Luka Modric (Milan – Italia)
  • Ghana: Antoine Semenyo (Manchester City – Inglaterra)
  • Panamá: Cecilio Waterman (Universidad de Concepción – Chile)

El formato del Mundial con 48 selecciones

Ver también

Las listas de convocados de las 48 selecciones del Mundial 2026

El Mundial 2026 estrena un esquema inédito que cambia las reglas del juego respecto a Qatar 2022.

  • 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos
  • Clasifican a la siguiente fase: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros
  • Se incorporan los dieciseisavos de final, una ronda eliminatoria nueva
  • Los equipos que lleguen a la final habrán disputado 8 partidos, uno más que en ediciones anteriores
  • El total de rondas: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final

Los 12 grupos del Mundial

El fixture completo del Mundial y las fechas clave

FaseFechas
Fase de grupos11 al 27 de junio
Dieciseisavos de final28 de junio al 3 de julio
Octavos de final4 al 7 de julio
Cuartos de final9 al 11 de julio
Semifinales14 y 15 de julio
Tercer puesto18 de julio (Miami)
Gran Final19 de julio (Nueva York/Nueva Jersey)
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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