Los hinchas de River hicieron tendencia a Rondón durante el partido entre Argentina y Venezuela: “Más que Lewandowski”

La Selección Argentina recibió a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Monumental. A dicho escenario regresó Salomón Rondón, tras su salida polémica de River. El actual atacante de Real Oviedo, elenco que se desempeña en LaLiga, pasó por Núñez en el año 2023, mientras Martín Demichelis era el entrenador.

Fernando Batista decidió que Salomón Rondón inicie como titular y tuvo un primer tiempo más que interesante, ya en la segunda mitad el entrenador optó por reemplazarlo y se marchó del campo de juego antes de los quince minutos. En las redes sociales, los hinchas de River ironizaron con su rendimiento, hubo quienes lo elogiaron, estuvieron los que lo criticaron y también mostraron cierto resquemor por su polémica salida.

¿Cómo fue el paso de Salomón Rondón por River?

Martín Demichelis asumió como entrenador de River en noviembre de 2022, en su primer mercado de pases -luego de la pretemporada- en un abrir y cerrar de ojos, el Millonario contrató a Salomón Rondón, que había quedado libre de Everton unos meses antes. Llegó sin ritmo y le costó adaptarte, pero el entrenador nunca le soltó la mano e inclusive lo puso por delante de la consideración de Miguel Ángel Borja, que por entonces solía tener un mejor rendimiento que el venezolano, pero no tenía el aval del entrenador, quien sí conocía a Rondón ya que habían sido compañeros en Málaga unos años antes.

Fue titular, luego suplente, hizo un gol en un Superclásico en La Bombonera -correspondiente a la Liga Profesional 2023 en la victoria del Millonario por 2 a 0- y todo terminó de mala manera. Antes de disputar el Trofeo de Campeones ante Rosario Central en Santiago del Estero, el delantero venezolano hizo saber sus intenciones de marcharse y eso no cayó nada bien entre sus compañeros, el cuerpo técnico y los dirigentes.

Finalmente terminó convirtiéndose en jugador de Pachuca a comienzos de 2024. En su paso por River, Rondón disputó 35 partidos, marcó dos goles y ganó dos títulos: laLiga Profesional 2023 y el Trofeo de Campeones del mismo año.

Los hinchas de River se hicieron eco del partido de Rondón contra Argentina

