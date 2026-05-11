Santiago Beltrán fue cauteloso tras ser el héroe de River ante San Lorenzo: “Todavía no ganamos nada”

El arquero del Millonario habló luego de darle el pase a su equipo a los cuartos de final.

Santiago Beltrán tuvo otra gran noche en River. Con atajadas que mantuvieron en partido al equipo durante los 120 minutos reglamentarios, más los dos penales que tapó en la tanda, el arquero fue el héroe del equipo que eliminó a San Lorenzo y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura.

Luego de esta clasificación, el golero del Millonario habló con la transmisión de ESPN, en donde no solo afirmó que no el equipo no podía fallarle al hincha, sino que también aseguró que el camino es largo y todavía no consiguieron llegar al objetivo que se propuso el plantel.

“Creo que nunca voy a jugar otro partido tan dramático como este. Tengo un conjunto de emociones impresionante, quiero agradecerle a la gente porque nos acompañó hasta el último momento. Sabíamos que no le podíamos fallar”, inició sobre el desarrollo del encuentro.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Sabíamos que no le podíamos fallar a la gente. Lo empujamos hasta el final, sabíamos que se iba a abrir. Con la expulsión de ellos todo se hizo cuesta arriba porque se metieron atrás. Creo que fue por eso, sabíamos que no le íbamos a fallar a la gente”.

Además, explicó que mantener la localía hasta las semifinales será clave para el equipo: “Creo que sí, siempre jugar con nuestra gente es una ventaja. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, que todavía no ganamos nada y hay que seguir para delante”.

Por otro lado, habló sobre su festejo tras la clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura: “Perdí un poco la cordura que suelo tener cuando juego, pero la situación lo ameritaba. Tenía muchas sensaciones dentro y me voy contento por poder ayudar al equipo”.

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Y cerró al ser consultado sobre qué rival prefería, que finalmente será Gimnasia de La Plata, que hizo lo propio al vencer 1 a 0 a Vélez en condición de visitante: “Cualquiera de los dos son grandísimos rivales y tenemos que estar preparados para enfrentarlos”.

HABLÓ LA FIGURA DE RIVER: Santiago Beltrán analizó la clasificación del Millonario a los cuartos de final del #TorneoApertura.



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Santiago Beltrán está en la prelista para el Mundial

El arquero de 21 años es uno de los seis que Lionel Scaloni incluyó en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Con Dibu Martínez y Gerónimo Rulli casi asegurados, el juvenil peleará con Juan Musso, Walter Benítez y Facundo Cambeses por el tercer lugar.

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