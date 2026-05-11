Santiago Beltrán y una muestra de grandeza tras ser héroe en el triunfo de River ante San Lorenzo

El arquero del Millonario se acercó a consolar a Gill lego de la clasificación de su equipo a los cuartos de final.

En el marco de los octavos de final del Torneo Apertura, luego de empatar 2 a 2 en los 120 minutos reglamentarios, River le ganó 4 a 3 en la tanda de penales a San Lorenzo y de esta manera clasificó a los cuartos de final, instancia en la que recibirá a Gimnasia de La Plata en el Más Monumental.

Luego de esta serie en la que el Ciclón tuvo tres oportunidades para ganar, Santiago Beltrán, la figura del Millonario que tapó dos penales en la tanda, se apartó por un momento de los festejos junto a su equipo para acercarse a consolar a Orlando Gill, quien también tuvo una gran labor en el arco del Cuervo.

Es que, luego de saltar y saludar al público riverplatense que se encontraba en el Estadio, el arquero fue directamente hacia donde estaba Gill y le tendió las dos manos para ayudarlo a levantarse. Después de esto, lo saludó para consolarlo al igual que lo hizo Maxi Salas.

¡¡LA HUMILDAD DE ESTE CHICO, POR FAVOR!! Con tan solo 21 años y después de ser el HÉROE de River ante San Lorenzo, Santi Beltrán festejó con la hinchada y se fue directamente a levantar y consolar a Orlando Gill, el arquero del Ciclón. pic.twitter.com/zMexbBujXs — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026

Además de esto, en la previa de la tanda de penales, en la que ambos taparon dos remates rivales, Beltrán y Gill se saludaron y fundieron en un abrazo para desearse suerte mutuamente previo a definir al séptimo clasificado a los cuartos de final del certamen local.

El abrazo de Beltrán con Barovero

Una vez finalizada la tanda de penales en el Más Monumental, los futbolistas del Millonario se dirigieron rumbo al vestuario para continuar con los festejos por la clasificación a los cuartos de final. Allí se dio un cruce entre Beltrán y Barovero que terminó con un gran abrazo luego de que ‘Trapito’ espere por la llegada del arquero de 21 años.

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Nunca faltará el abrazo sanador y contenedor de Trapito Barovero. Profesor y alumno. Dale nosotros.



📹 @caspersas_ pic.twitter.com/Co6psLqg3x — Facu López (@FaacuLopez__) May 11, 2026

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