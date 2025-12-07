Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

¿Se aleja de River? Unión le puso precio a Mate Del Blanco

El Millonario necesita reforzar el puesto de lateral por izquierda y uno de los apuntados es el futbolista que se destaca en el Tatengue.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Mateo Del Blanco interesa en River
© Getty - Imagen creada con GeminiMateo Del Blanco interesa en River

El 2025 de River no fue para nada bueno. El equipo de Marcelo Gallardo no obtuvo ningún título y tampoco conformó desde el rendimiento. Hubo movimientos importantes en la conformación del plantel, se gastó mucho dinero en refuerzos que todavía no rindieron y por eso habrá un cambio en 2026, donde se firmarán contratos con un básico salarial y luego habrá premios por objetivos.

La intención del club es reforzar el plantel con pocos jugadores, pero de jerarquía y en puestos puntuales. Tras la salida de Milton Casco y solamente con Marcos Acuña en el puesto, el Millonario irá por un lateral izquierdo y hay varios nombres en carpeta, uno de ellos el de Mateo Del Blanco, que se desempeña en Unión.

¿Cuánto dinero pretende Unión por Mateo Del Blanco?

En las últimas horas se pudo confirmar que Unión quiere 4 millones de dólares por Mateo Del Blanco, el lateral por izquierda de 22 años que se lució en el Tatengue y es, hasta el momento, el máximo asistidor del Torneo Clausura. La suma parece algo elevada y seguramente en los próximos días comenzarán las negociaciones, que podrían involucrar a un futbolista del Millonario a préstamo.

Mateo Del Blanco. (Foto: Getty).

Mateo Del Blanco. (Foto: Getty).

¿Qué otros laterales por izquierda interesan?

Además de Mateo Del Blanco, en Núñez posaron los ojos en Julio Soler, que se desempeña en Bournemouth de la Premier League. Por otro lado, quien también gusta es Elías Báez, de San Lorenzo. En su momento, el Millonario tanteó a Román Vega, pero Zenir no quiere saber nada con desprenderse de él.

Jeremías Ledesma, de poco rodaje en River, podría regresar a Rosario Central

ver también

Jeremías Ledesma, de poco rodaje en River, podría regresar a Rosario Central

DATOS CLAVE

  • River Plate no obtuvo títulos en el 2025 y planifica un cambio de contratos para el 2026.
  • El club busca un lateral izquierdo tras la salida de Milton Casco y tiene en carpeta a Mateo Del Blanco.
  • Unión pide 4 millones de dólares por el lateral izquierdo Mateo Del Blanco, de 22 años.
Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Gimnasia sorprendió a Unión de visitante y se metió en los cuartos
Fútbol Argentino

Gimnasia sorprendió a Unión de visitante y se metió en los cuartos

Qué pasa si Unión gana, empata o pierde hoy vs. Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Qué pasa si Unión gana, empata o pierde hoy vs. Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Dónde ver EN VIVO por TV la definición de la Zona A del Torneo Clausura 2025, de donde saldrá el rival de River
Fútbol Argentino

Dónde ver EN VIVO por TV la definición de la Zona A del Torneo Clausura 2025, de donde saldrá el rival de River

Ronaldo descartó a Argentina como el favorito absoluto para ganar el Mundial 2026
Selección Argentina

Ronaldo descartó a Argentina como el favorito absoluto para ganar el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo