¿Se aleja de River? Unión le puso precio a Mate Del Blanco

El 2025 de River no fue para nada bueno. El equipo de Marcelo Gallardo no obtuvo ningún título y tampoco conformó desde el rendimiento. Hubo movimientos importantes en la conformación del plantel, se gastó mucho dinero en refuerzos que todavía no rindieron y por eso habrá un cambio en 2026, donde se firmarán contratos con un básico salarial y luego habrá premios por objetivos.

La intención del club es reforzar el plantel con pocos jugadores, pero de jerarquía y en puestos puntuales. Tras la salida de Milton Casco y solamente con Marcos Acuña en el puesto, el Millonario irá por un lateral izquierdo y hay varios nombres en carpeta, uno de ellos el de Mateo Del Blanco, que se desempeña en Unión.

¿Cuánto dinero pretende Unión por Mateo Del Blanco?

En las últimas horas se pudo confirmar que Unión quiere 4 millones de dólares por Mateo Del Blanco, el lateral por izquierda de 22 años que se lució en el Tatengue y es, hasta el momento, el máximo asistidor del Torneo Clausura. La suma parece algo elevada y seguramente en los próximos días comenzarán las negociaciones, que podrían involucrar a un futbolista del Millonario a préstamo.

Mateo Del Blanco. (Foto: Getty).

¿Qué otros laterales por izquierda interesan?

Además de Mateo Del Blanco, en Núñez posaron los ojos en Julio Soler, que se desempeña en Bournemouth de la Premier League. Por otro lado, quien también gusta es Elías Báez, de San Lorenzo. En su momento, el Millonario tanteó a Román Vega, pero Zenir no quiere saber nada con desprenderse de él.

