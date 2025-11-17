Dónde ver EN VIVO por TV la definición de la Zona A del Torneo Clausura 2025, de donde saldrá el rival de River

Este lunes se pone punto final a la temporada regular del Torneo Clausura y se conocerán quiénes son los ocho equipos de cada zona que disputarán los octavos de final. La Zona A tendrá su definición desde las 17 horas con tres partidos que prometen ser apasionantes.

La Zona A fue mucho más pareja que la Zona B y por eso son seis los equipos que aspiran a terminar entre los clasificados: Estudiantes (octavo con 21 puntos) ya jugó su partido de esta jornada y depende de otros resultados para mantenerse en ese puesto.

Por su parte, Barracas Central (sexto con 22 puntos) se medirá ante Huracán (duodécimo con 19 unidades), Belgrano (10° con 19 puntos) recibirá a Unión (ya clasificado) y Defensa y Justicia (11° también con 19) será local ante Independiente Rivadavia. Todos estos partidos comenzarán a partir de las 17 horas y se jugarán en simultáneo.

¿Dónde ver por TV los partidos que definen la Zona A del Clausura?

Belgrano vs. Unión: TNT Sports / Flow: 124 – DirecTV: 1603

/ Flow: 124 – DirecTV: 1603 Barracas Central vs. Huracán: ESPN Premium / Flow: 123 – DirecTV: 1604

/ Flow: 123 – DirecTV: 1604 Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia: ESPN2 / Flow: 102 – DirecTV: 1623

Barracas Central quiere sellar su clasificación a octavos de final. (Foto: Getty).

¿Cuándo se jugarán los octavos de final del Torneo Clausura?

ver también Se definen los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025 y la tabla anual: se conocen los rivales de Boca y River

Los octavos de final del Torneo Clausura se jugarán entre el sábado 22 y el martes 25 de noviembre. Cabe destacar que Lanús, que el próximo sábado se medirá ante Atlético Mineiro en Paraguay por la final de la Copa Sudamericana, disputará su duelo de octavos el día martes ya que debe tener al menos tres días de descanso entre partido y partido.

