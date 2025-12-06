Es tendencia:
Jeremías Ledesma, de poco rodaje en River, podría regresar a Rosario Central

Solamente jugó siete partidos con la camiseta de River, y ahora tiene la posibilidad de cambiar de aire.

Por Julián Mazzara

Marcelo Gallardo está tratando de incorporar a futbolistas de fuste para que River vaya detrás de los objetivos que tendrán en el próximo año, ya que buscarán revertir la flojísima imagen que brindaron a lo largo de todo el 2025. Y luego de que se confirmaran las salidas de Miguel Borja, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Federico Gattoni, Gonzalo Martínez y Milton Casco, ahora podría irse Jeremías Ledesma.

A pesar de que llegó a cambio de 3.5 millones tras su paso por Cádiz CF, fueron muy pocos los encuentros que afrontó el arquero nacido en Pergamino: solo tuvo siete actuaciones en el arco riverplatense, donde le anotaron 7 goles y mantuvo la valla invicta en tres ocasiones. De hecho, sumó 630 minutos en el campo de juego.

En este sentido, Conan podría irse de River. Según pudo saber BOLAVIP, desde Rosario Central comenzaron a negociar por su regreso, ya que Jorge Broun tiene contrato hasta fin de año y todavía no está asegurada su continuidad bajo las órdenes de Ariel Holan. Por eso mismo, Gonzalo Belloso y compañía buscan conseguir el retorno del pergaminense.

Ante la poca continuidad que tiene, ya que Franco Armani es inamovible para Gallardo, los directivos riverplatenses están dispuestos a transferirlo, siempre y cuando la oferta sirva para recuperar, al menos, una parte de la inversión que realizaron para adquirirlo en julio de 2024.

Los números de Jeremías Ledesma en River

Desde que se marchó de Cádiz CF, fueron siete los partidos que tuvo Jeremías Ledesma en el arco de River, donde le convirtieron siete goles y mantuvo la valla invicta en tres ocasiones.

DATOS CLAVES

  • Marcelo Gallardo busca revertir la flojísima imagen de River para el próximo año con nuevos fichajes.
  • El arquero Jeremías Ledesma podría dejar River tras solo siete partidos desde su llegada por 3.5 millones.
  • Rosario Central negocia el regreso de Ledesma ante la posible salida de Jorge Broun, cuyo contrato finaliza este año.
Palabra autorizada

