Después de una pésima temporada y con un cierre incluso peor, River ya empieza a planificar lo que será el 2026. Por ese motivo, con Stéfano Di Carlo y Marcelo Gallardo como principales abanderados de la institución, el foco ahora está puesto en el próximo mercado de pases que será notablemente movido y contará con buena cantidad de bajas -que ya empezaron- y de altas.

Luego de la durísima eliminación ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, en las horas siguientes el Millonario comenzó una depuración de su plantel. Es por que en los últimos días fueron varios los jugadores que se despidieron por las redes sociales y todavía restan irse los marginados pero con contrato vigente (Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Fabricio Bustos).

Lo cierto es que River pretende destinar 20.000.000 de dólares a nuevos fichajes en el próximo mercado de pases. En una clara señal de que busca modificar bruscamente los nombres que tiene a disposición, Gallardo también sabe los puestos a los que apuntará reforzar de cara a la ventana de transferencias venidera, que será la clave para poder cambiar el rumbo en 2026.

Marcelo Gallardo, director técnico de River.

Teniendo en cuenta los puntos débiles durante 2025 y las salidas en estos días, el Muñeco quiere sumar incorporaciones de renombre en 5 posiciones importantes: marcador central, lateral izquierdo, volante central, mediocampista creativo y centrodelantero. De esta manera, el monto mencionado anteriormente debería dividirse entre estos potenciales fichajes que llegarían en enero.

Claro que también hay que tener en cuenta el dinero embolsado por las posibles ventas de futbolistas que aún pertenecen al Millonario pero no serán tenidos en cuenta por el entrenador, lo que incrementaría la cifra. Lo que ya es una realidad es que la masa salarial del plantel de River bajará considerablemente a partir de principio de año por los sueldos que se desprendieron.

En definitiva, Gallardo y Di Stéfano planean destinar 20.000.000 de dólares a nuevos jugadores durante la ventana de transferencias próxima a comenzar, sin contar posibles ventas, para renovar el plantel drásticamente. Sin embargo, todavía debe ser aprobado oficialmente por la Comisión Directiva, aunque en la última reunión los miembros presentes dieron el visto bueno.

DATOS CLAVE

