La inesperada decisión de Gustavo Gómez tras la derrota de Palmeiras ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025

El experimentado defensor paraguayo sorprendió a todos al salir del predio del Verdao en el regreso al territorio brasileño.

Por Nahuel De Hoz

Gustavo Gómez, defensor paraguayo de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025.
© GettyGustavo Gómez, defensor paraguayo de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025.

Este sábado el fútbol sudamericano vivió una jornada estelar: Flamengo venció 1-0 a Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025 y se consagró campeón de América. Pese a los festejos del Mengao, en la vereda del Verdao todo fue negativo y este domingo se llevó a cabo una situación particular que tuvo a Gustavo Gómez como principal protagonista de la acción.

En un compromiso tan parejo como electrizante, los gigantes de Brasil no hicieron más que sacarse chispa en cada una de las jugadas divididas alrededor del centro del campo de juego. Sin embargo, todo cambió en el complemento cuando, a través de la pelota parada, Giorgian De Arrascaeta asistió a Danilo para marcar el 1-0 definitivo que sentenció la final y el título en juego.

Lo cierto es que, en el regreso a Brasil, Gustavo Gómez se fue caminando del predio de Palmeiras a su casa. En una evidente muestra de decepción, enojo y sentimientos similares por el resultado cosechado en el encuentro determinante, el defensor paraguayo tomó la inesperada decisión de retirarse del complejo que posee la institución paulista por sus propios medios pero sin vehículo.

Bien se sabe que en el mundo deportivo de elite, mucho más aún en el fútbol, los protagonistas se trasladan en auto. Incluso, esto se incrementa notablemente si se trata de un presente negativo o después de recibir un resultado que complejice la situación del club. Está a las claras que poco de eso le importó al zaguero central, que se fue a su hogar con una caminata en solitario.

Las imágenes son evidentes y no mienten: cabizbajo, con los hombros caídos y envalentonado, cruzó en diagonal la avenida doble mano, esquivando los vehículos que circulaban en ambos sentidos. Así, se fue del complejo perteneciente a Palmeiras este domingo, ni bien aterrizó en Brasil la delegación del conjunto paulista que fue derrotado por su rival directo.

Gustavo Gómez, defensor paraguayo de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025. (Getty Images)

Gustavo Gómez, defensor paraguayo de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025. (Getty Images)

Cabe recordar que Gustavo Gómez es una verdadera leyenda en Palmeiras. Además de ser el capitán del equipo, desde su arribo disputó un total de 376 partidos oficiales y convirtió 43 goles. En ese lapso de tiempo, conquistó 12 títulos, entre los que destacan las Copas Libertadores 2020 y 2021, donde fue indiscutidamente una de las máximas figuras del elenco paulista.

DATOS CLAVE

  • Flamengo venció 1-0 a Palmeiras con gol de Danilo (asistencia de De Arrascaeta) en la final de la Copa Libertadores 2025 este sábado.
  • El protagonista Gustavo Gómez, capitán de Palmeiras, regresó a Brasil y se fue caminando del predio a su casa, en señal de decepción tras la derrota.
  • Gómez es considerado una leyenda de Palmeiras, donde ha jugado 376 partidos, marcado 43 goles y ganado 12 títulos, incluidas las Libertadores 2020 y 2021.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

