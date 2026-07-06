En la previa de Argentina vs. Egipto, se mueve el mercado de pases: River avanzó por Thiago Almada y Boca ultimó detalles por Álvaro Montero

Mientras La Albiceleste va en búsqueda de los cuartos de final del Mundial, los equipos de la Liga Profesional siguen moviéndose en torno a refuerzos.

Este lunes, en la previa del partido ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, se entrenó la Selección Argentina. En ese contexto, Lionel Scaloni sigue ultimando detalles con respecto a la formación titular que saltará al campo de juego del imponente Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos.

Por empezar, hay que decir que, de Leandro Paredes, Nico González y Thiago Almada, probablemente jueguen dos. Y lo más probable es que salga el último de los mencionados. La otra duda en el medio es quién sale para que ingrese el volante de Boca Juniors: ¿Deja su lugar Rodrigo De Paul o lo hace Alexis Mac Allister? En definitiva, el técnico mete mano rápido en el equipo.

Por otra parte, la práctica de hoy la inició Gonzalo Montiel y la finalizó Nahuel Molina. Con respecto al arquero y a los centrales, no hay dudas: van a estar desde el pitazo inicial tanto Dibu Martínez como Cuti Romero y Lisandro Martínez. El que vuelve al lateral izquierdo es Nicolás Tagliafico, en reemplazo de Facundo Medina.

¿Y arriba? Como era de esperarse, Lionel Messi juega seguro. Al mismo tiempo, arrancó Julián Álvarez y luego ingresó Lautaro Martínez. Esto parece que va a ser día a día. Lo que queda claro, una vez más, es que el entrenador no tiene grandes intenciones de poner a los dos juntos.

Algo importante: los jugadores se enteraron, cuando estaban por subirse al avión, que iban a tener un árbitro francés: François Letexier. Extraña designación de la FIFA que no cayó para nada bien, teniendo en cuenta la rivalidad que hay después de la final de Qatar 2022. El mensaje que mandaron fue: “Y encima de todo, nos dirige un francés”.

Messi, una de las fijas en la Selección Argentina. (Foto: Getty)

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Mercado de pases de River

Thiago Almada: Hay acuerdo entre River y Atlético de Madrid por la compra del 50% del jugador de la Selección Argentina por 20 millones de euros. Desde mediados de mayo hay un entendimiento con el futbolista en cuanto al monto que le puede pagar River en un contrato a largo plazo, de tres o cuatro años. ¿Qué falta entonces? Que después de la Copa del Mundo, el volante termine de levantar el pulgar.

Hay acuerdo entre River y Atlético de Madrid por la compra del 50% del jugador de la Selección Argentina por 20 millones de euros. Desde mediados de mayo hay un entendimiento con el futbolista en cuanto al monto que le puede pagar River en un contrato a largo plazo, de tres o cuatro años. ¿Qué falta entonces? Que después de la Copa del Mundo, el volante termine de levantar el pulgar. Giovanni Simeone: No va a llegar. Hoy, el jugador le notificó al presidente de Torino que no sale, que se quiere quedar, así que es una puerta que se cierra.

No va a llegar. Hoy, el jugador le notificó al presidente de Torino que no sale, que se quiere quedar, así que es una puerta que se cierra. Ángel Correa: Como digo siempre, tarde o temprano va a jugar en River.

Como digo siempre, tarde o temprano va a jugar en River. Matías Galarza Fonda: No interesa en Racing de Estrasburgo, pero sí en Alavés, donde fue ofrecido y están viendo qué tipo de ingeniería pueden ofrecerle porque River quiere recuperar la inversión.

Mercado de pases de Boca

Álvaro Montero: Se habló en las últimas horas de que se había caído el pase, pero a mí me lo desmienten todas las partes. Es más, Vélez está esperando que Boca le devuelva los documentos con algunas correcciones. Está todo acordado de palabra.

Se habló en las últimas horas de que se había caído el pase, pero a mí me lo desmienten todas las partes. Es más, Vélez está esperando que Boca le devuelva los documentos con algunas correcciones. Está todo acordado de palabra. Sebastián Villa: Acá no hubo ningún avance. Durante el fin de semana, Boca no levantó el teléfono. No hubo contactos de ningún tipo y sigue existiendo una diferencia de un millón o un millón y medio de dólares.

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Mercado de pases de Independiente

Esequiel Barco: No hay avances. Uno de los agentes del jugador viajó a Rusia, pero Spartak Moscú todavía no se baja del monto fijado en 5 millones de dólares por la mitad del pase.

Mercado de pases de San Lorenzo

Lisandro Montenegro: Hay un fuerte conflicto con su renovación, mientras el jugador viajó a Italia por trámites personales.

Mercado de pases de Racing

Matías Kranevitter: Se acordó su contrato en las últimas horas y se hizo la revisión médica, llegando libre desde el fútbol turco y firmando por una temporada.

Se acordó su contrato en las últimas horas y se hizo la revisión médica, llegando libre desde el fútbol turco y firmando por una temporada. Lautaro Díaz: Racing espera oficializar su fichaje esta semana. El jugador rescindió su préstamo con Santos y volvió a Cruzeiro. Se trabaja en un préstamo con cargo y una opción de compra que rondaría los 7 millones de dólares.