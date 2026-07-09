¿Va a buscar un arquero? La postura de River ante la salida de Franco Armani a Atlético Nacional

En las últimas horas se confirmó el alejamiento del Pulpo al fútbol colombiano, por lo que el Millonario debió tomar una decisión.

Este miércoles, BOLAVIP confirmó la salida de Franco Armani de River Plate. Luego de ocho años y medio plagados de gloria y alegrías, el ya ídolo de la institución Millonaria, ante la irrupción del juvenil Santiago Beltrán bajo los tres palos del elenco del barrio porteño de Núñez, tomó la determinación de marcharse.

Consciente del interés latente de Atlético Nacional de Medellín por concretar su retorno, el Pulpo, de 39 años de edad, levantó el pulgar y concretó su alejamiento del equipo comandado estratégicamente por Eduardo Coudet. Sin ningún tipo de dudas, una noticia que generó una enorme revolución entre los propios hinchas de River.

En ese sentido, ante la partida de uno de los arqueros del plantel profesional, River tomó una determinación contundente. Según pudo saber BOLAVIP, el Millonario no irá a buscar ningún arquero en el presente mercado de pases para ocupar el lugar del mundialista con la Selección Argentina en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por el contrario, River se quedará con lo que tiene en dicha posición. Es decir que, más allá de la titularidad indiscutida de Beltrán, Ezequiel Centurión, que contaba con chances de marcharse en la actual ventana de transferencias, será el segundo en discordia y la primera opción de recambio ante cualquier eventualidad que se presente.

Santiago Beltrán, arquero titular de River. (Foto: Getty)

Paralelamente, otro juvenil como Franco Jaroszewicz, de solamente 19 años de edad, será el tercer arquero del plantel encabezado por Coudet, esperando por su lugar por detrás de Beltrán y Centurión. De este modo, salvo algún imprevisto o cualquier giro de último momento, River no iniciará gestiones por ningún portero en el corto plazo.

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Así se dio la salida de Armani de River

Hace poco más de un mes, contamos en BOLAVIP que se habían iniciado charlas entre el arquero y el club colombiano para efectuar su regreso, ya que el combinado Verdolaga se encontraba buscando un reemplazante de jerarquía para David Ospina, quien puso fin a su vínculo con Atlético Nacional recientemente.

A Armani le quedaban seis meses de contrato con River, ya que su vínculo expiraba en diciembre de este año. Ante el acuerdo entre el arquero y el cuadro cafertero, el Millonario le dará el trato de leyenda y no impondrá trabas en su salida.

Los números de Armani en River

Franco Armani acumuló 8 años y medio bajo los tres palos de River, habiendo visto acción en 366 partidos de carácter oficial. Al cabo de los mismos, recibió 288 goles y mantuvo la valla invicta en 165 oportunidades. Además, formó parte de la conquista de 8 títulos domésticos y de 2 títulos internacionales.

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Así le fue a Armani en Atlético Nacional

En Atlético Nacional de Medellín, Franco Armani se desempeñó entre 2010 y 2018, acumulando 249 partidos oficiales, recibiendo 208 anotaciones y conservando la valla invicta en 105 cotejos. A su vez, ganó 11 títulos locales y 2 títulos internacionales.

DATOS CLAVE

Franco Armani deja River Plate tras ocho años y medio y 366 partidos oficiales.

El arquero de 39 años concretó su regreso al club Atlético Nacional de Medellín.

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