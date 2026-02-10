Es tendencia:
No se vio en TV: el único jugador de River que pidió disculpas tras el papelón ante Tigre

Se viralizó una secuencia que muestra a un referente del plantel Millonario diferenciándose de sus compañeros cuando el Monumental era un hervidero.

Tras la derrota ante Tigre, River se despidió con un Monumental caliente.
© GettyTras la derrota ante Tigre, River se despidió con un Monumental caliente.

Aunque River intenta dar vuelta la página y pensar en lo que viene, la goleada que le dio Tigre en el Monumental sigue dejando tela para cortar. Al margen de los análisis tácticos y las explicaciones que dio Marcelo Gallardo en conferencia, en las últimas horas se viralizó un video desde la tribuna que expone una clara diferencia de actitud entre Gonzalo Montiel y el resto del plantel.

Cachete supo ser el único jugador, junto a Juan Fernando Quintero, que tomó la palabra postpartido y se dirigió al hincha con autocrítica. Sin embargo, el defensor también protagonizó una secuencia que no pasó inadvertida cuando el estadio ardía de bronca.

La escena fue captada por un hincha desde la tribuna San Martín Baja, mientras los jugadores se retiraban de la cancha. Con la derrota ya consumada y el público demostrando su descontento, se ve a Montiel encabezando el grupo, levantando la mirada y llevándose sus manos a la altura del pecho, pidiendo disculpas antes de meterse en el túnel.

Atrás de Cachete, un poco más adelante del resto del grupo, se distinguen Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno y Lucas Martínez Quarta. Si bien todos se retiraron visiblemente golpeados, ninguno imitó la acción del defensor.

Lo cierto es que la actitud de Montiel va perfectamente de la mano con las declaraciones que realizó minutos después en zona mixta. “Se entiende el enojo del hincha, tenemos la obligación de ganar de local, esto es River. Le pedimos disculpas a la gente, que nos apoya los 90‘”, sostuvo.

Y, reconociendo indirectamente que su rendimiento se mantuvo sobre la misma floja línea que sus compañeros, sentenció: “Hay que hacernos cargo, no estuvimos a la altura. Hay que pensar en lo que viene“. La posibilidad de redención será el jueves, visitando a Argentinos Juniors en La Paternal, donde River tendrá la chance de llevarse los tres puntos e intentar calmar las aguas antes de regresar al Monumental.

Datos clave

  • Gonzalo Montiel fue el único jugador captado pidiendo disculpas gestuales a la hinchada de River mientras se retiraba al vestuario tras perder con Tigre.
  • El lateral derecho reconoció en declaraciones posteriores que el equipo “no estuvo a la altura” y pidió perdón a la gente que apoyó durante los 90 minutos.
  • River buscará recuperarse este jueves cuando visite a Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha.
