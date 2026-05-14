Desde España afirman que River y Flamengo siguen de cerca a Nelson Deossa: la verdad detrás del interés

Nelson Deossa es uno de los futbolistas que más protagonismo va a tener durante el mercado de pases venidero, por lo que será un ítem importante a tener en cuenta. En ese sentido, ya se lo vinculó con River, pero también con Flamengo y hasta Tigres UANL, de cara a la ventana de transferencias de mitad de año en la que se producirán muchos movimientos interesantes.

Cabe recordar que Real Betis desembolsó 18 millones de dólares para quedarse con el pase del futbolista con pasado en Rayados de Monterrey, con el que tuvo un gran desempeño y disputó el Mundial de Clubes 2025. Con ese panorama sobre la mesa, el mediocampista de 26 años está próximo a buscar una salida del fútbol español, aunque todavía no tiene un destino definido.

Nelson Deossa, futbolista colombiano de Real Betis. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, River no busca a Deossa de cara al próximo mercado de pases. A pesar de que los rumores lo relacionan con el Millonario, la información indica que no hay un nuevo interés que signifique que vaya ser uno de los objetivos para reforzar el plantel de cara al segundo semestre de la temporada donde irá en busca de la conquista de la Copa Sudamericana.

Aunque se sabe con antelación que Eduardo Coudet pretende mejorar drásticamente el equipo a través de ciertos movimientos en la ventana de transferencias, el colombiano no está en la lista de deseos para darle un salto de calidad al plantel. Por ese motivo, el ex Estudiantes de La Plata y Atlético Nacional no es pretendido por el Millonario con vistas a mitad de año.

Nelson Deossa, futbolista colombiano de Real Betis. (Getty Images)

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El oriundo de Marmato, Caldas, tampoco es seguido por Flamengo, tal como averiguó BOLAVIP en las últimas horas. Pese a que el gigante de Brasil también fue relacionado al mediocampista, queda descartado junto a River como posible destino. Sin embargo, Tigres UANL sí lo quiere incorporar, por lo que su futuro podría estar en el elenco de México si las partes se ponen de acuerdo.

Vale resaltar que Real Betis acepta negociarlo, de tal forma que está abierto a venderlo o cederlo en condición de préstamo, siempre que cumpla con las pretensiones que imponen desde el cuadro sevillano. Un dato realmente llamativo es que Deossa no hizo divisiones inferiores, sino que se sumó directamente al primer equipo de Atlético Huila a sus 19 años.

Nelson Deossa, futbolista colombiano de Real Betis. (Getty Images)

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