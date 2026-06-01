River dio a conocer un símbolo inédito de sus primeros años: “Nunca había sido difundido”

El hallazgo fue producto de un relevamiento de e investigación de la historia del club y apareció en el carnet del socio número 4.

A lo largo de su historia, River tuvo varios escudos diferentes. Si bien en las últimas décadas, todos obedecieron a un mismo patrón y los cambios fueron mínimos, a comienzo del siglo pasado, cuando se fundó el club, hubo cambios drásticos. Sin ir más lejos, en el Estadio Monumental se destacan muchos de ellos en los que anteriormente se conocía como el hall central y desde hace un tiempo es el hall de los escudos.

Por otro lado, recientemente salió una camiseta por los 125 años del club y la misma tuvo tintes retro y uno de los detalles más significativos fue el escudo que se utilizó, que fue uno de los primeros de la historia. En esta oportunidad, el Departamento de Museo, Trofeos e Historia del club realizó un hallazgo: un emblema del club del año 1914.

Así difundió River la noticia

A través de la cuenta @MuseoRiver, el Millonario informó: “Un símbolo inédito de nuestros primeros años. Como parte de su tarea de relevamiento e investigación de la historia de River, el Departamento de Museo, Trofeos e Historia descubrió un emblema del Club que data del año 1914 y que nunca antes había sido difundido“.

Además, agregó: “El escudo circular, con tipografía de estilo Art Nouveau, fue hallado en un carnet de Esteban Fortunati, socio número 4 de la institución, quien además se destacó como directivo: fue vicepresidente, tesorero, vocal y un constante impulsor del crecimiento riverplatense”.

“Este documento histórico fue aportado por Florencia Gilardón, bisnieta de Fortunati, quien se acercó al Museo River para reconstruir parte de su historia familiar y restablecer un vínculo inquebrantable que construyó su bisabuelo hace más de un siglo”, concluyó.

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