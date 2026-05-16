¿A qué hora juega River hoy vs Rosario Central?

El equipo de Eduardo Coudet será local esta tarde en la primera semifinal del Torneo Apertura. El rival se definirá el domingo entre Argentinos y Belgrano.

Esta tarde en el Monumental se disputará la primera semifinal del Torneo Apertura entre River y Rosario Central, en un choque que ya viene cargado de polémica por cómo se dio la clasificación del conjunto canalla en el choque ante Racing, que disparó las críticas de Milito y la respuesta de Di María.

El cruce entre River y Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura comenzará a las 19.30 y será transmitido tanto por TNT Sports como por ESPN Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez mientras que Silvio Trucco estará al frente del VAR.

Hay que recordar que si hay empate en los 90 minutos, se jugarán 30 más de tiempo suplementario y, en caso de que siga la igualdad, se definirá por penales qué equipo llega a la final del Apertura. Por lo cual, el final del encuentro podría ser pasadas las 22 horas.

El 1° de febrero se enfrentaron en Rosario por la primera fase y empataron 0-0. (Foto: Getty)

Formaciones de River vs Rosario Central

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza o Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

ROSARIO CENTRAL: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández o Alejo Veliz, Ángel Di María; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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Seguir en vivo y gratis la semifinal

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¿Quién es el árbitro de River vs. Rosario Central?

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato