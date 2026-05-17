Ojos cerrados y señal de la cruz: así vivió Santiago Beltrán el penal de Facundo Colidio en River vs. Rosario Central

El arquero no quiso ver el remate de su compañero que derivó en la clasificación del Millonario a la final del Apertura.

Con gol de Facundo Colidio de penal en el segundo tiempo, en el Estadio Más Monumental, River le ganó 1 a 0 a Rosario Central y avanzó a la final del Torneo Apertura, instancia en la que se enfrentará al ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

En sus redes sociales, la Liga Profesional subió distintos videos de este encuentro. Uno en particular, mostró la reacción de Santiago Beltrán, arquero del Millonario, al remate que ejecutó Colidio desde los 12 pasos y que le dio la clasificación a su equipo a la final que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Una vez que el árbitro Nicolás Ramírez dio la orden, Beltrán se dio vuelta para no ver la ejecución y quedó cara a cara con los hinchas. Tras escuchar el grito de gol, levantó los brazos para celebrar y luego se realizó la señal de la cruz mientras caminaba rumbo a su arco.

😮 ¡No lo quiso mirar! Así vivió Santiago Beltrán el gol de penal de Colidio para el 1-0 de #River pic.twitter.com/3hRGcvXGbm — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 17, 2026

Con esta nueva valla invicta, el arquero de 21 años llegó al octavo encuentro sin recibir goles en lo que va del torneo. El próximo domingo, tendrá un nuevo desafío importante en su carrera ya que será la primera final que dispute junto al plantel profesional del Millonario.

Los números de Santiago Beltrán en River

Desde su debut en el primer equipo del Millonario, el arquero lleva disputados un total de 24 partidos, en los que recibió 15 goles y mantuvo su arco en 0 en 12 oportunidades. Además no fue amonestado y recibió una tarjeta roja en 2141 minutos en cancha.

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