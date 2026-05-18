Las seis grandes ausencias en la lista de Brasil para el Mundial 2026

Entre lesiones, decisiones tácticas y cortes de último momento, figuras como Thiago Silva, Richarlison y Antony quedaron afuera de la nómina de la Verdeamarela.

Hubo ovaciones, aplausos y hasta gritos cuando Carlo Ancelotti mencionó a Neymar entre los convocados de Brasil para el Mundial 2026. Pero en medio de ese clima festivo que se vivió en el Maracaná, también quedaron nombres pesados del otro lado de la lista. Porque mientras la Canarinha confirmó la nómina con la que buscará la sexta estrella, varias ausencias importantes no pasaron desapercibidas en la convocatoria mundialista del entrenador italiano.

La presentación se realizó en un evento multitudinario de casi dos horas, con shows, videos y distintas puestas en escena pensadas para homenajear la historia del fútbol brasileño. Allí, Ancelotti dejó además una frase que terminó funcionando casi como declaración de principios. “No es una lista perfecta porque el equipo perfecto no existe. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo”, aseguró antes de comenzar a mencionar uno por uno a los 26 elegidos.

Dentro de las ausencias aparecen algunas marcadas directamente por las lesiones. El caso más fuerte es el de Éder Militão (Real Madrid), que no logró recuperarse a tiempo de una lesión muscular sufrida en el tramo final de la temporada. Algo similar ocurrió con Rodrygo (Real Madrid), quien quedó descartado por la rotura de ligamentos cruzados que lo marginó de gran parte del año. A ellos también se sumó Estêvão (Chelsea), una de las grandes joyas ofensivas brasileñas, la cual tampoco pudo dejar atrás una lesión muscular a tiempo.

Los seis nombres más pesados que Ancelotti dejó fuera de Brasil

Más allá de los lesionados, también hubo futbolistas que quedaron afuera pura y exclusivamente por decisión técnica. Y allí aparecen varias de las sorpresas más fuertes de la lista. Si bien la mayoría de casos se dieron en la ofensiva, un caso que no deja de hacer ruido fue el de Thiago Silva.

A sus 41 años, el histórico defensor viene de consagrarse campeón de liga con el Porto y atravesaba una gran temporada en Portugal, donde se mantuvo como titular indiscutido. Aunque hacía tiempo no formaba parte de las convocatorias, su experiencia y actualidad hacían pensar en una posible última oportunidad mundialista que finalmente no llegó.

Thiago Silva volvió a Europa a principios de año para defender a Porto (.Getty Images).

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Otro foco importante estuvo puesto en dos nombres del Chelsea que tuvieron participación durante el ciclo Ancelotti: Andrey Santos y João Pedro. Mientras algunos reclamaron la presencia del primero en el mediocampo, el caso de João Pedro fue el llamó especialmente la atención. Es que se trata de una de las figuras del equipo inglés: cerró la temporada con 20 goles en 49 partidos, fue vital en la obtención del Mundial de Clubes 2025 y hasta despertó el interés del Barcelona de cara al próximo mercado. Sin embargo, su presente no alcanzó para superar el corte final.

Otro de los nombres pesados que quedó afuera fue Richarlison (Tottenham), quien había sido el delantero titular de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 y uno de los grandes protagonistas de aquella campaña. Tampoco entró Antony (Betis), otro indisctudido en la Copa pasada y que, tras un paso en falso por Manchester United, venía de completar una buena temporada en España que había logrado meterlo en la prelista. En la misma línea aparece Savinho (Manchester City), otro de los nombres que podía ganarse un lugar asegurado dentro del recambio ofensivo brasileño pero terminó quedándose afuera.

Joao Pedro, una de las ausencias más sorpresivas en Brasil para el Mundial (Getty Images).

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Por otro lado, tal vez una escala menor, tampoco deja de sorprender las ausencias de Gabriel Jesus (Arsenal) y Pedro (Flamengo), delanteros que supieron tener peso en distintos tramos recientes de la selección.

Ahora, con Neymar como bandera, Brasil comenzará los entrenamientos el próximo 27 de mayo. La Verdeamarela integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Antes del viaje a Estados Unidos, disputará un amistoso despedida ante Panamá en el Maracaná, mientras que el debut mundialista será el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey.

La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio).

: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio). Defensores : Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

: Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma). Mediocampistas : Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo). Delanteros: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Enrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Junior (Real Madrid).

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É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

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