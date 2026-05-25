El Como 1907 hizo historia al confirmar su presencia en la Liga de Campeones de Europa de la próxima temporada.

El Como 1907 de Nico Paz y Máximo Perrone hizo historia. Venció 4 a 1 al Cremonese y, como el Milan perdió 2 a 1 con el Cagliari y la Juventus empató con el Torino 2 a 2, se quedó con el cuarto puesto de la Serie A justo en la última fecha. Por eso, se adjudicó, por primera vez en sus casi 120 años de vida, el pasaje a la UEFA Champions League.

Ya con lo que fue el triunfo la semana pasada sobre el Parma 1 a 0, los dirigidos por Cesc Fábregas habían asegurado su presencia, por lo menos, en la Europa League, lo cual ya se trataba de un logro sin precedentes, puesto que nunca el equipo de la región de Lombardía tuvo roce internacional de manera oficial.

De este modo, el Como 1907 gozará de una importante inyección económica en la temporada 2026/2027. A falta de que la UEFA confirme los montos a repartir (campaña tras otra mejora las cifras), ya sabe que percibirá un mínimo de 18 millones de euros por su participación en la fase de liga.

Además, por cada partido ganado o empatado, también se llevará su premio. Hasta la última edición (la cual se estará definiendo este sábado entre París Saint-Germain y Arsenal en el Puskás Arena de Budapest), cada triunfo significaba 2,1 millones de euros, mientras que cada duelo igualado dividía en dos 1,4 millones.

Máximo Perrone y Nico Paz durante la campaña 2025/2026 en el Como 1907. Getty Images.

Los números de Nico Paz y Máximo Perrone en el Como 1907

Nico Paz y Máximo Perrone fueron dos piezas claves para que el Como 1907 consiguiera la clasificación a la UEFA Champions League 2026/2027. Por un lado, el oriundo de Santa Cruz de Tenerife registró 13 goles y 8 asistencias en 40 partidos (sumó 3291 minutos). Mientras que el nacido en Haedo asentó 3 tantos y 4 pases gol en 41 encuentros (3073 minutos).

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Estas estadísticas les sirvieron a ambos para ser parte de la prelista que Lionel Scaloni dio a conocer hace algunos días para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De momento, lo que se sabe es que el ex Real Madrid tiene su lugar asegurado en la nómina definitiva de 26 integrantes, en tanto que el jugador formado en Vélez pelea un lugar entre los mediocampistas.

En síntesis