Mientras oficializó la llegada de Correa y avanza por Barco, el Millonario ahora presentó una nueva oferta por la promesa del Fortín.

Lejos de bajar el ritmo en un mercado de pases en el que abrochó a Ángel Correa y también mantiene abierta la ilusión de repatriar a Esequiel Barco desde Rusia, River volvió a mover una de sus fichas prioritarias. Y es que cuando todo hacía pensar que las negociaciones por Tobías Andrada habían entrado en una meseta, el Millonario presentó una nueva oferta formal a Vélez para quedarse con una parte importante de la ficha del juvenil mediocampista.

La nueva propuesta elevada por la dirigencia de Núñez, según pudo saber Bolavip, contempla el pago de 4 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del futbolista. Sin embargo, desde Liniers mantienen una postura diferente: están dispuestos a negociar, aunque pretenden que la compra del porcentaje restante quede establecida como obligatoria en una futura instancia.

La ofensiva de River llega apenas un día después de las declaraciones de Guillermo Barros Schelotto, quien había dado a entender que la operación había perdido fuerza. En la conferencia de prensa previa al debut de Vélez en el Torneo Clausura, el entrenador fue consultado por el futuro del juvenil y respondió: “Veo difícil que salga de Vélez porque queda poco tiempo para traer a alguien y también porque se les termina la posibilidad a los otros clubes”.

Incluso, el Mellizo dejó en claro que sigue considerando al mediocampista dentro de su plantel para el arranque del campeonato. “Está disponible y lo tengo en mi cabeza”, afirmó, luego de que en el último amistoso frente a Cerro Porteño decidiera preservarlo justamente por la posibilidad de una transferencia.

Tobías Andrada ya enfrentó a River con la camiseta de Vélez (Getty Images).

Más allá de esas declaraciones, en Núñez nunca dieron por caída la negociación. De hecho, la nueva oferta demuestra que el interés continúa vigente y que el club pretende acelerar antes del cierre del libro de pases.

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Vale recordar que las conversaciones entre ambas instituciones ya habían avanzado de manera significativa días atrás. En aquel momento, River analizaba adquirir un porcentaje mayor del pase en una operación que rondaba entre los siete y ocho millones de dólares, aunque las diferencias económicas terminaron frenando el entendimiento. Ahora, la estrategia cambió con una propuesta inicial por la mitad de los derechos económicos, aunque Vélez insiste en asegurarse desde ahora una futura venta del porcentaje restante.

Del lado del futbolista tampoco aparecen obstáculos. Andrada ya dio el visto bueno para vestir la camiseta de River y existe un principio de acuerdo respecto de las condiciones de su contrato, por lo que la negociación depende exclusivamente de que ambos clubes logren acercar posiciones.

Con apenas 19 años, el mediocampista es una de las grandes apariciones de Vélez. Debutó en Primera a mediados de 2025 y desde entonces disputó 35 partidos oficiales, marcó tres goles, conquistó la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina, además de integrar la Selección argentina Sub-20 que fue subcampeona del último Mundial de la categoría.