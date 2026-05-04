En pleno Estadio Monumental de Núñez y por la última fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, River Plate diagramó un nuevo papelón. Es que cayó derrotado por Atlético Tucumán, quien se impuso por la mínima diferencia en territorio ajeno y le puso punto final a una insólita racha sin ganar fuera de casa.

De esta manera, las dudas volvieron a reinar de forma contundente sobre el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet que, más allá de un buen porcentaje de puntos cosechados desde su llegada, todavía no pudo enderezar el barco después de un muy flojo segundo ciclo de Marcelo Gallardo en el banco de los suplentes.

Pese a ello, el Millonario culminó en la segunda colocación de la Zona B de la presente edición del certamen doméstico. Y quedó a la espera de conocer su contrincante en los octavos de final, con altísimas chances de que el mismo sea San Lorenzo de Almagro, relegado al séptimo puesto tras su derrota contra Inependiente en el Nuevo Gasómetro.

Lo único que podía modificar este panorama era una holgada victoria de Defensa y Justicia en la cancha de Gimnasia de Mendoza. Y, este lunes, el Lobo de Cuyo y el Halcón se encontraron frente a frente, uno con la misión de terminar lo más arriba posible en la instancia regular y el otro con el objetivo de clasificarse para los octavos de final.

Finalmente, con el estadio Víctor Antonio Legrotaglie como escenario, los de Florencio Varela comenzaron ganando con un tanto de Ayrton Portillo, pero Gimnasia reaccionó a tiempo y se quedó con un triunfo por 2-1 con goles de Ezequiel Muñoz y Luciano Cingolani. Así, la visita se quedó afuera y el Lobo culminó una presentación decorosa en Primera.

River viene de perder ante Atlético Tucumán. (Foto: Getty)

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Los cruces de octavos de final

SÁBADO 9 DE MAYO

Talleres vs. Belgrano – 16.30hs

Boca Juniors vs. Huracán – 19hs

Independiente Rivadavia vs. Unión – 21.30hs

Argentinos Juniors vs. Lanús – 21.30hs

DOMINGO 10 DE MAYO

Rosario Central vs. Independiente – 15hs

Estudiantes de La Plata vs. Racing Club – 17hs

River Plate vs. San Lorenzo – 19hs

Vélez Sarsfield vs. Gimnasia La Plata – 21.30hs

Las posiciones del Torneo Apertura

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DATOS CLAVE

River Plate y San Lorenzo se enfrentarán oficialmente en los octavos de final.

El equipo de Eduardo Coudet clasificó tras quedar en la segunda posición del torneo.

San Lorenzo cayó al séptimo puesto luego de perder el clásico ante Independiente.