Preocupante: así caminaba Leandro Brey después de Barcelona vs. Boca y el primer diagnóstico de su lesión

El arquero abandonó el estadio con muchas dificultades para caminar, pero todavía no está descartado para enfrentar a Huracán.

La noche negra de Boca en Guayaquil comenzó con la lesión de Leandro Brey. Un golpe de Byron Castillo le impidió al arquero continuar y tuvo que salir reemplazado antes de los 25 minutos del primer tiempo, obligando a Javier García a atajar en un partido oficial tras dos años.

El jóven golero se retiró del campo de juego entre lágrimas, dando a entender que se trataba de una lesión grave. Las primeras imágenes post partido están lejos de ser alentadoras: fue filmado retirándose del estadio rumbo al aeropuerto para regresar a Argentina.

Brey abandonó el recinto sin muletas, pero con serias dificultades para caminar. El jugador ni siquiera podía flexionar su pierna derecha, producto del dolor que le generó el golpe en la zona de la ingle en la etapa inicial de la derrota 1-0 del equipo de la Ribera.

Fuerte golpe para Brey. En principio no analizar realizarle estudios médicos. pic.twitter.com/hQF5CA9lEj — Ezequiel Polanco (@EzePolanco) May 6, 2026

El primer diagnóstico de Brey

El dolor que sintió Brey fue en la zona de la ingle y en el muslo, más precisamente en la parte del psoas, todo producto del golpe por el impacto con el jugador de Barcelona. En principio, cuando Boca regrese al país desde Ecuador, se definirá si someten al arquero a estudios o no.

De momento, no se trataría de algo más allá de un golpe, y se evaluará en el devenir de las próximas horas si se lo tendrá en cuenta o no para el partido del sábado ante Huracán por los octavos de final del Apertura. En principio, no está descartado.

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Javier García volvió tras dos años

Javier García volvió a ponerse el buzo de Boca en un partido oficial tras más de dos años. Su último partido había sido el 10 de marzo de 2024, en una victoria de Boca sobre Racing. Allí, el ex Tigre pidió el cambio con el encuentro 1-2 y fue reemplazado por el propio Brey. De ahí en adelante, acumuló algunas suplencias, pero no volvió a sumar minutos de manera oficial.

Sin responsabilidad en el gol de Tito Villalba, el experimentado arquero respondió de buena manera en un mano a mano que pudo haber estirado el marcador a favor del equipo ecuatoriano.

En síntesis

Leandro Brey se retiró del estadio sin muletas pero con dificultades para caminar .

se retiró del estadio sin muletas pero con . El arquero Leandro Brey fue filmado abandonando el recinto rumbo al aeropuerto de Guayaquil .

fue filmado abandonando el recinto rumbo al . Leandro Brey no podía flexionar su pierna derecha debido al intenso dolor inguinal.