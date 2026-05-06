¿Julián Alvarez o Lautaro Martínez? ¿Quién llega mejor al Mundial 2026?

Goles, partidos jugados y lesiones. Las estadísticas son claras para marcar quién está llegando mejor a la Copa del Mundo que iniciará en poco más de un mes.

En apenas 36 días México y Sudáfrica le estarán dando el puntapié a la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca. En tanto que la Selección Argentina recién hará su debut 120 horas más tarde, en Kansas City, contra Argelia, en lo que será la apertura del Grupo J que también integran Austria y Jordania (jugarán en la misma jornada en el Levi’s Stadium de Santa Clara).

En ese primer partido contra el conjunto africano se verá lo que para Lionel Scaloni es el equipo titular, más allá de que después pueda ir mutando tal como sucedió en Qatar 2022. Incluso, se sabe que probablemente haya por lo menos un indiscutido que deba ausentarse. Se trata de Cristian Romero, quien está trabajando en la recuperación de su rodilla derecha (llegaría con lo justo y por eso se perdería el debut).

En ese sentido, una de las incógnitas vuelve a ser el acompañante de Lionel Messi en el frente delantero: ¿Julián Alvarez o Lautaro Martínez? Justamente en la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Medio Oriente la Araña le ganó el puesto al Toro y así se mantuvo hasta las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para el Mundial 2026.

¿Pero ahora quién llega mejor? Las estadísticas aparentan exponer al ex Racing levemente por encima del ex River. Sencillamente porque ambos registran 20 goles, pero el bahiense lo consiguió en menor cantidad de partidos (esto sin tener en cuenta las vicisitudes que afronta cada uno en sus respectivos equipos, con realidades totalmente distintas).

Lautaro Martínez, a falta de tres jornadas para el cierre de la Serie A, es el líder de la tabla de goleadores con 16 anotaciones. Getty Images

Mientras Lautaro Martínez alcanzó las dos decenas de gritos (16 de ellos lo ubican en la cima de la tabla de goleadores de la Serie A) en 2498 minutos distribuidos en 37 encuentros, Julián Alvarez asentó esa cifra en 3549 repartidos en 49 compromisos.

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Además, el presente colectivo también le da la derecha a Lautaro, dado que una vez más se adjudicó el scudetto con el Inter de Milán y podrá sumar la Copa Italia si vencen a la Lazio este 13 de mayo. Caso contrario a Julián que ya sabe que consumará su segunda temporada en blanco en el Atlético de Madrid, tras caer en la Final de la Copa del Rey con la Real Sociedad, ser eliminado de la Champions por el Arsenal en la Semifinal y no tener chances de pelear el título de LaLiga a falta de 3 jornadas.

Las lesiones en la temporada, el punto en contra para Lautaro Martínez

Lautaro Martínez presenta un historial de lesiones mucho más cargado que Julián Alvarez. Desde que llegó a Europa, el Toro debió parar 13 veces por diferentes contratiempos físicos. Las últimas dos fueron en la presente campaña, debido a una distensión que le hizo perderse 8 encuentros. Aun así, pudo mantener sus números de goleador.

En cambio la Araña solo advirtió una lesión leve de ligamento por la que se tuvo que ausentar en un partido en septiembre, y el esguince de tobillo de grado 1 que lo complicó en la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League contra el Arsenal (de hecho por este motivo le pidió el cambio al Cholo Simeone a los 20 del segundo tiempo).

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En síntesis